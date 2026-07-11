Lo que necesitas saber: Cabo Verde llegó a Dieciseisavos de Final y cayó eliminado ante Argentina en tiempos extra

Vozinha, el portero de la Selección de Cabo Verde y uno de los fenómenos virales del Mundial 2026, podría ser el padrino de Rafa Márquez en el inicio de su etapa como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, pues se dice y se cuenta que se trabaja para que se arme un partido amistoso.

Cabo Verde pudo ser rival de México en los Dieciseisavos de Final, sin embargo las combinaciones definitivas pusieron al equipo africano en el rada de Argentina, que se impuso en la primera ronda de eliminación directa en unos dramáticos tiempos extra.

Vozinha, portero de Cabo Verde / Mexsport

Cabo Verde podría ser el primer rival de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana

De acuerdo con diversas versiones, la Federación Mexicana de Futbol mueve sus piezas para que el primer rival de México en la era de Rafa Márquez sea Cabo Verde y el partido se realizaría durante el mes de agosto.

Eso significa que el partido se tendría que llevar a cabo con jugadores de las dos ligas locales, ya que en agosto no hay Fecha FIFA y en una de esas y hasta se complica la convocatoria de Vozinha si es que es fichado por algún equipo fuera de Cabo Verde.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez como DT de México? / Mexsport

Hay que recordar que en el mes de agosto inician las ligas más importantes de Europa y para entonces ya habrían hecho pretemporada con los jugadores mundialistas como Johan Vasquez y Raúl Jiménez, así que el Tri tendría que conformarse como un equipo B o hasta C.