Lo que necesitas saber: Nombraron a la nueva especie como Vozinha por rifarse ante La Roja, color de la babosa marina recién descubierta

Vozinha es eterno y no se trata de un cumplido. En verdad ha quedado grabado para la posteridad gracias a la ciencia, pues un investigador bautizó a una especie de molusco recién descubierta en su honor.

Así mero, se trata de un molusco rojo descubierto por el investigador español Jesús Ortea. La nueva especie fue revelada en junio pasado, coincidiendo con el debut de Vozinha ante España en el Mundial 2026.

Por ello Ortea decidió nombrar a la nueva especie con el nombre del guardameta de Cabo Verde y no es la primera vez que liga la ciencia con el futbol.

Vozinha se va del Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Aldisa vozinha, el molusco recién descubierto nombrado en honor a Vozinha

Sucede que Jesús Ortea publicó el descubrimiento en Historias de la Biodiversidad 3: 195-207. El trabajo se titula: “Nueva especie de Aldisa Bergh (Mollusca: Nudibranchia), de color rojo vivo, dedicada al arquero de la selección de Cabo Verde en su debut mundialista, con algunos comentarios taxonómicos” ; va firmado tanto por Jesús Ortea, investigador de la Universidad de Oviedo, como por Rui Freitas, de la Universidad Técnica del Atlántico.

El molusco es una babosa marina de apenas 4 milímetros, descubierta en el Caribe, cerca de La Habana. Su nombre oficial ha quedado como Aldisa vozinha, que en español significa babosa marina de Vozinha.

Foto: Captura al trabajo de investigación de Jesús Ortea publicado en researchgate.net

¿Por qué nombrar una nueva especie en honor a Vozinha? Como decíamos, la publicación del descubrimiento se dio en junio pasado, apenas unos días después de que Vozinha conquistara al mundo al frenar a la poderosa España en su debut en el Mundial 2026.

Pero hay otra razón. Jesús Ortea fue reconocido hace unos años con la Medalla al Mérito Ambiental en Cabo Verde, luego de ayudar con sus investigaciones a la biodiversidad marina de las islas que conforman ese pequeño país.

Así que en agradecimiento a Cabo Verde, y a cómo se rifó Vozinha contra España, el pequeño molusco llevará su nombre para siempre: “Como nombre para el espécimen hemos seleccionado el de Vozinha (Josimar José Évora Días Mindelo), arquero de la selección de futbol de Cabo Verde, que jugó un papel destacado en su debut mundialista ante La Roja, color de la especie investigada”, señala la publicación científica.

Foto: Memedeportes (Facebook)

Vozinha no es el primer portero por quien nombran a una nueva especie

Si me dieran una moneda por cada portero por quien bautizan una nueva especie tendría dos monedas, lo cual no es mucho, pero es curioso que haya pasado dos veces.

Y más aún, porque el mismo investigador fue quien lo hizo en ambas.

Tras la noticia del molusco nombrado en honor a Vozinha, The Athletic recordó que el mismo Jesús Ortea ya había bautizado una nueva especie en honor a Kelylor Navas.

Ocurrió en 2019, cuando Keylor todavía era portero de Real Madrid, y en ese entonces se trató de un caracol marino.

Lo de Vozinha en el Mundial 2026 fue de otro nivel, y tener una nueva especie nombrada en su honor prueba que no solo tocó el mundo del futbol, sino incluso a la ciencia.