Lo que necesitas saber: La Selección Mexicana regresa a la actividad el 11 de octubre contra Colombia.

México se enfrenta a Corea del Sur después del empate a ceros contra Japón que dejó varias dudas más. A poco menos de un año del Mundial 2026 todavía no vemos a un equipo solito y listo para enfrentar el torneo.

Peor aún, para el cierre de está fecha FIFA, Javier Aguirre confirmó que Edson Álvarez no tendrá minutos por una lesión muscular. El ‘Vasco’ deberá echar mano del resto de sus jugadores para reforzar la defensa y evitar dejar solo a Son Heung-Min.

Foto: MexSport

México vs Corea del Sur: Fecha y horario

Vamos a lo importante, el México vs Corea del Sur se juega el martes 9 de septiembre a las 19:00 hrs, tiempo de México. La sede elegida fue el Geodis Park ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

No hay novedad en la transmisión del partido de la Selección Mexicana, podrá verse por el Canal 5 de Televisa o por el Canal 7 de TV Azteca. Cada quien decide la narración que quiere escuchar durante los 90 minutos.

Partido Fecha y hora Sede Transmisión México vs Corea del Sur Martes 9 de septiembre

19:00 hrs Geodis Park Canal 5

Canal 7

Fotografía @miseleccionmx

México y el ‘Vasco’ necesitan una victoria que les devuelva la confianza, pero sobre todo, mostrar un nivel juego que sea capaz de pelearle al tú por tú a equipos más complicados. De lo contrario el camino al Mundial y el propio Mundial no serán nada sencillos.

Al parecer, no jugar las eliminatorias mundialistas por ser país sede, ha terminado por afectar la exigencia del equipo y es por eso que todavía no loga convencer en la cancha. Pasa lo de otros ciclos, la Selección es capaz de vencer a sus rivales de la zona, pero cuando le toca medirse a otra regiones, las cosas se complican. Veremos qué tal les va contra Corea del Sur.