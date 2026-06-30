Lo que necesitas saber: México suma cuatro partidos consecutivos sin ganarle a Ecuador



La Selección Mexicana ya conoce a su rival para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial y se trata de Ecuador, selección con la cual hay un balance positivo en el historial general y al que de hecho ya se le ganó una vez en una Copa del Mundo.

Ecuador ocupa el lugar 24 del ranking de la FIFA

México vs Ecuador

México vs Ecuador: Historial en Mundiales

México y Ecuador solo se han encontrado una vez en Copas del Mundo y sucedió en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002. El equipo mexicano ganó aquel partido 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. Agustín Delgado había adelantado a los ecuatorianos.

Javier Aguirre era el entrenador de aquella Selección Mexicana, mientras que Rafa Marquez disputaba su primera Copa del Mundo. Actualmente Márquez es auxiliar técnico.

México vs Ecuador: Historial completo

México ha chocado 25 partidos contra Ecuador, de los cuales siete han sido partidos oficiales: Seis en Copas América y uno en Mundiales. El resto han sido juegos amistosos.

En total México ha ganado 14 de esos 25 juegos. Ecuador ha triunfado en cuatro ocasiones y se registran siete empates.

Historial México vs Ecuador

La mala noticia para México, es que en los últimos cuatro partidos no le ha ganado a Ecuador. El último triunfo data de 2019.