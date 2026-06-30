Lo que necesitas saber:

México suma cuatro partidos consecutivos sin ganarle a Ecuador


La Selección Mexicana ya conoce a su rival para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial y se trata de Ecuador, selección con la cual hay un balance positivo en el historial general y al que de hecho ya se le ganó una vez en una Copa del Mundo. 

México vs Ecuador
México vs Ecuador

México vs Ecuador: Historial en Mundiales

México y Ecuador solo se han encontrado una vez en Copas del Mundo y sucedió en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002. El equipo mexicano ganó aquel partido 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. Agustín Delgado había adelantado a los ecuatorianos.

Javier Aguirre era el entrenador de aquella Selección Mexicana, mientras que Rafa Marquez disputaba su primera Copa del Mundo. Actualmente Márquez es auxiliar técnico. 

México vs Ecuador: Historial completo

México ha chocado 25 partidos contra Ecuador, de los cuales siete han sido partidos oficiales: Seis en Copas América y uno en Mundiales. El resto han sido juegos amistosos.

En total México ha ganado 14 de esos 25 juegos. Ecuador ha triunfado en cuatro ocasiones y se registran siete empates.

Historial México vs Ecuador
Historial México vs Ecuador

La mala noticia para México, es que en los últimos cuatro partidos no le ha ganado a Ecuador. El último triunfo data de 2019.

AñoTorneoResultado
1993Copa AméricaMéxico 2-0 Ecuador
1996AmistosoEcuador 1-0 México
1997AmistosoMéxico 3-1 Ecuador
1997Copa AméricaMéxico 5-4 Ecuador (Penales)
1999AmistosoMéxico 0-0 Ecuador
1999AmistosoMéxico 0-0 Ecuador
2000AmistosoMéxico 2-0 Ecuador
2002MundialMéxico 2-1 Ecuador
2004AmistosoMéxico 2-1 Ecuador
2004Copa AméricaMéxico 2-1 Ecuador
2004AmistosoMéxico 2-1 Ecuador
2007AmistosoMéxico 4-2 Ecuador
2007Copa AméricaMéxico 2-1 Ecuador
2008AmistosoMéxico 2-1 Ecuador
2010AmistosoMéxico 0-0 Ecuador
2010AmistosoMéxico 1-2 Ecuador
2011AmistosoMéxico 1-1 Ecuador
2014AmistosoMéxico 3-1 Ecuador
2015AmistosoMéxico 1-0 Ecuador
2015Copa AméricaMéxico 1-3 Ecuador
2019AmistosoMéxico 3-2 Ecuador
2021AmistosoMéxico 0-3 Ecuador
2022AmistosoMéxico 0-0 Ecuador
2024Copa AméricaMéxico 0-0 Ecuador
2025AmistosoMéxico 1-1 Ecuador

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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