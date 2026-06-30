Lo que necesitas saber:
México suma cuatro partidos consecutivos sin ganarle a Ecuador
La Selección Mexicana ya conoce a su rival para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial y se trata de Ecuador, selección con la cual hay un balance positivo en el historial general y al que de hecho ya se le ganó una vez en una Copa del Mundo.
- Ecuador ocupa el lugar 24 del ranking de la FIFA
México vs Ecuador: Historial en Mundiales
México y Ecuador solo se han encontrado una vez en Copas del Mundo y sucedió en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002. El equipo mexicano ganó aquel partido 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. Agustín Delgado había adelantado a los ecuatorianos.
Javier Aguirre era el entrenador de aquella Selección Mexicana, mientras que Rafa Marquez disputaba su primera Copa del Mundo. Actualmente Márquez es auxiliar técnico.
México vs Ecuador: Historial completo
México ha chocado 25 partidos contra Ecuador, de los cuales siete han sido partidos oficiales: Seis en Copas América y uno en Mundiales. El resto han sido juegos amistosos.
En total México ha ganado 14 de esos 25 juegos. Ecuador ha triunfado en cuatro ocasiones y se registran siete empates.
La mala noticia para México, es que en los últimos cuatro partidos no le ha ganado a Ecuador. El último triunfo data de 2019.
|Año
|Torneo
|Resultado
|1993
|Copa América
|México 2-0 Ecuador
|1996
|Amistoso
|Ecuador 1-0 México
|1997
|Amistoso
|México 3-1 Ecuador
|1997
|Copa América
|México 5-4 Ecuador (Penales)
|1999
|Amistoso
|México 0-0 Ecuador
|1999
|Amistoso
|México 0-0 Ecuador
|2000
|Amistoso
|México 2-0 Ecuador
|2002
|Mundial
|México 2-1 Ecuador
|2004
|Amistoso
|México 2-1 Ecuador
|2004
|Copa América
|México 2-1 Ecuador
|2004
|Amistoso
|México 2-1 Ecuador
|2007
|Amistoso
|México 4-2 Ecuador
|2007
|Copa América
|México 2-1 Ecuador
|2008
|Amistoso
|México 2-1 Ecuador
|2010
|Amistoso
|México 0-0 Ecuador
|2010
|Amistoso
|México 1-2 Ecuador
|2011
|Amistoso
|México 1-1 Ecuador
|2014
|Amistoso
|México 3-1 Ecuador
|2015
|Amistoso
|México 1-0 Ecuador
|2015
|Copa América
|México 1-3 Ecuador
|2019
|Amistoso
|México 3-2 Ecuador
|2021
|Amistoso
|México 0-3 Ecuador
|2022
|Amistoso
|México 0-0 Ecuador
|2024
|Copa América
|México 0-0 Ecuador
|2025
|Amistoso
|México 1-1 Ecuador