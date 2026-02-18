Lo que necesitas saber:

Los aficionados en Puebla podrán ver un partido casi mundialista, y decimos, casi, porque Ghana también clasificó al Mundial.

El partido entre México vs Ghana se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Y ojo, porque el mismísimo Javier Aguirre, entrenador de la Selección, pidió jugar en casa de ‘La Franja’. Tal parece que Cruz Azul puso de moda irse a jugar a Pueblota.

Y de una vez vayan anotando la fecha del partido, porque ese será uno de los últimos duelos de México antes del Mundial 2026, después seguirá la inauguración contra Sudáfrica en el Estadio Banorte, el ex Azteca.

México vs Ghana
Imagen @miseleccionmx vía X

¿Cuándo juega México vs Ghana?

El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo en el Cuauhtémoc, casa del Puebla. Para ese entonces ya deberíamos ver en acción al once titular con el México disputará el Mundial, al menos eso es lo que se espera.

En el peor de los casos veremos más experimentos previo a definir al equipo titular. Sea como sea, los aficionados en Pueblota podrá ver un partido casi mundialista, y decimos, casi, porque Ghana también clasificó al Mundial.

PartidoFechaSede
México vs Ghana22 de mayo 2026Estadio Cuauhtémoc,
Puebla, México

Todo se debe a Javier Aguirre y lo bien que la ha pasado en Puebla como jugador y entrenador. Ahora entendemos todos los trabajos que estuvieron haciendo en las últimas semanas en el estadio.

“Es una alegría volver Puebla, una ciudad que respira futbol. Yo solicité personalmente que este partido fuera en Puebla ante un rival de peso. Ojalá hagamps de este partido un día importante, queremos que la afición se vaya contenta y orgullosa de su equipo”. Dijo Javier Aguirre sobre jugar en Puebla.

Todos los partidos de México rumbo al Mundial 2026

Además del partido contra Ghana, México tendrá varios partidos amistosos previo al arranque del Mundial 2026. Además de Panamá y Bolivia, le restan los juegos contra Islandia, Portugal, Bélgica, Australia y Serbia.

Por acá les dejamos todo el calendario confirmado, hasta el momento.

PartidoFechaSede
México vs Islandia25 de febrero 2026Estadio Corregidora
Querétaro, México
México vs Portugal28 de marzo 2026Estadio Azteca
CDMX, México
México vs Bélgica31 de marzo 2026Soldier Field
Chicago, Estados Unidos
México vs Ghana22 de mayo 2026Estadio Cuauhtémoc,
Puebla, México
México vs Australia30 de mayo 2026Rose Bowl
Pasadena, California
México vs Serbia4 de junio 2026Sede por confirmar*

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Qué necesita el Real Madrid y el resto de equipos para avanzar a octavos de la Champions?

¿Qué necesita el Real Madrid y el resto de equipos para avanzar a octavos de la Champions?
Saquen sus ahorros: Los Seattle Seahawks están a la venta ¿Por qué?

Saquen sus ahorros: Los Seattle Seahawks están a la venta ¿Por qué?
Matías Almeyda es suspendido 7 partidos por protestar contra los árbitros: ¿Cuándo regresa?

Matías Almeyda es suspendido 7 partidos por protestar contra los árbitros: ¿Cuándo regresa?
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya sacó un comunicado sobre los presuntos insultos racistas que recibió Vinicius Jr.,

Gianni Infantino respalda a Vinicius y Benfica acusa campaña de difamación

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook