El partido entre México vs Ghana se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Y ojo, porque el mismísimo Javier Aguirre, entrenador de la Selección, pidió jugar en casa de ‘La Franja’. Tal parece que Cruz Azul puso de moda irse a jugar a Pueblota.

Y de una vez vayan anotando la fecha del partido, porque ese será uno de los últimos duelos de México antes del Mundial 2026, después seguirá la inauguración contra Sudáfrica en el Estadio Banorte, el ex Azteca.

¿Cuándo juega México vs Ghana?

El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo en el Cuauhtémoc, casa del Puebla. Para ese entonces ya deberíamos ver en acción al once titular con el México disputará el Mundial, al menos eso es lo que se espera.

En el peor de los casos veremos más experimentos previo a definir al equipo titular. Sea como sea, los aficionados en Pueblota podrá ver un partido casi mundialista, y decimos, casi, porque Ghana también clasificó al Mundial.

Partido Fecha Sede México vs Ghana 22 de mayo 2026 Estadio Cuauhtémoc,

Puebla, México

Todo se debe a Javier Aguirre y lo bien que la ha pasado en Puebla como jugador y entrenador. Ahora entendemos todos los trabajos que estuvieron haciendo en las últimas semanas en el estadio.

“Es una alegría volver Puebla, una ciudad que respira futbol. Yo solicité personalmente que este partido fuera en Puebla ante un rival de peso. Ojalá hagamps de este partido un día importante, queremos que la afición se vaya contenta y orgullosa de su equipo”. Dijo Javier Aguirre sobre jugar en Puebla.

Todos los partidos de México rumbo al Mundial 2026

Además del partido contra Ghana, México tendrá varios partidos amistosos previo al arranque del Mundial 2026. Además de Panamá y Bolivia, le restan los juegos contra Islandia, Portugal, Bélgica, Australia y Serbia.

Por acá les dejamos todo el calendario confirmado, hasta el momento.