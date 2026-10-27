Cuándo juega México vs. Nigeria en octavos del Mundial Femenil Sub-17 y dónde ver

México juega vs. Nigeria en octavos del Mundial Femenil Sub-17 el jueves 29 de octubre a las 09:00 horas. El juego pasará por Canal 9 de televisión abierta.

Lo que necesitas saber: El partido pasará por televisión abierta como ocurrió con el resto de la fase de grupos.

Un lugar en la historia está en juego para la Selección Mexicana que está en el Mundial Femenil Sub-17. Van contra Nigeria en octavos de final, con el objetivo de llegar hasta las 8 mejores del torneo.

Partido imperdible, porque hoy más que nunca necesitan todo el apoyo posible. Nigeria es candidata al título y derrotó a Corea del Norte en fase de grupos. ¡La tarea es complicadísima!

Foto: @miseleccionfem (Instagram)

¿Dónde ver a México vs. Nigeria en el Mundial Femenil Sub-17?

La cita es el jueves 29 de octubre a las 09:00 am, y tal como ocurrió con los tres partidos de fase de grupos, la transmisión va por televisión abierta.

Obvio de este lado estaremos bien pendientes apoyándolas y esperamos que tú también andes viéndolas y echando porras.

¿Cuándo juega México vs. Nigeria en el Mundial Femenil Sub-17?

Jueves 29 de octubre, 09:00 horas.

Jueves 29 de octubre, 09:00 horas. ¿Dónde ver?

Canal 9 de televisión abierta, TUDN y ViX.

Foto: @miseleccionfem (X)

¿Hasta dónde ha llegado México en el Mundial Femenil Sub-17 en la historia?

La Selección Mexicana Femenil ha tenido grandes momentos en los mundiales Sub-17, consiguiendo el subcampeonato en 2018 y el tercer lugar el año pasado.

Esos dos mundiales han sido los únicos donde pudo superar partidos de eliminación directa, pues aunque en otras ediciones llegó a cuartos de final, fue cuando jugaban 16 selecciones y quienes superaban la fase de grupos llegaban directo a la ronda de 8.

Así le ha ido a México a lo largo de la historia del Mundial Femenil Sub-17:

Nueva Zelanda 2008: No clasificó.

Trinidad y Tobago 2010: Fase de grupos.

Azerbaiyán 2012: Fase de grupos.

Costa Rica 2014: Cuartos de final.

Jordania 2016: Cuartos de final.

Uruguay 2018: Subcampeonas.

India 2022: Fase de grupos.

República Dominicana 2024: Fase de grupos.

Marruecos 2025: Tercer lugar.

Marruecos 2026: ¿?

Como siempre, por acá elegimos creer en que este año también se puede. México ha demostrado en otros mundiales que nada le intimida y Nigeria no es la excepción.