Lo que necesitas saber: Las Prácticas Libres del Gran Premio de México 2026 se corren el sábado 30 de octubre a las 12:30 hrs.

Ya estamos en la mejor semana de carrera con el Gran Premio de México 2026. Tendremos el ansiado regreso de Checo Pérez después de 1 año fuera de las pistas y lo veremos correr su Gran Premio número 300; además, Kimi Antonelli podría sellar el Campeonato de Pilotos en tierras mexas.

Pero también habrá varios rookies que tendrán la oportunidad de correr las Prácticas Libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los circuitos más complicados del calendario por la altura de la Ciudad de México.

Fotografía @mexicogp vía X

Rookies que veremos en la FP1 del Gran Premio de México

El reglamento de Formula 1, obliga a todos los equipos a ceder sus asientos a un piloto rookie durante cuatro prácticas libres durante cada temporada, con la intención de darles más tiempo en pista a los futuros talentos de la categoría.

Varios equipos suelen elegir el Gran Premio de México para cumplir con esa regla. Y este año no fue la excepción: Williams, Mercedes, Alpine, Aston Martin, Haas, Audi, McLaren, Red Bull, Racing Bulls y Cadillac tendrán pilotos novatos en la primera Práctica Libre, la que se corre el viernes a las 12:30 hrs.

Aunque podrían sumarse otros nombres conforme avance la semana, aquí los mantendremos informados.

Piloto Escudería Piloto al que sustituye Luke Browning Williams Alex Albon Fred Vesti Mercedes George Russell Gabriel Minì Alpine Franco Colapinto Jak Crawford Aston Martin Lance Stroll Ryō Hirakawa Haas Esteban Ocon Freddie Slater Audi Gabriel Bortoleto Leonardo Fornalori McLaren Lando Norris Ayumu Iwasa Red Bull Max Verstappen Nikola Tsolov Racing Bulls Liam Lawson Colton Herta Cadillac Valtteri Bottas

Luke Browning – Williams

En Williams, el británico Luke Browning, de 24 años de edad, tomará el lugar de Alex Albon en la primera sesión de Prácticas Libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será la segunda vez que Luke participe en el Gran Premio de México; en el 2025 también estuvo presente, pero en el auto de Carlos Sainz.

Fred Vesti – Mercedes

En Mercedes, Frederik Vesti, piloto danés de 24 años de edad, también hará su segunda aparición en las prácticas libres de México a bordo del auto de George Russell. Tal vez no lo recuerdan, pero en el 2025, también le tocó correr en tierras mexicanas.

Gabriel Minì – Alpine

En Alpine también le darán oportunidad a un rookie. Gabriel Minì, piloto italiano de 21 años de edad, hará su debut en el Autódromo Hermanos Rodríguez a bordo del auto de Franco Colapinto.

Jak Crawford – Aston Martin

“Tengo muchas ganas de volver a ponerme al volante del AMR26 en Ciudad de México. Es un circuito especial para mí, ya que fue donde debuté en la FP1 el año pasado, así que es fantástico volver con más experiencia a mis espaldas”. Jak Crawford también regresa a México para las Prácticas Libres.

Fotografía formula1.com

En McLaren, Leonardo Fornalori participará en la FP1 en lugar de Lando Norris. No veremos a Pato O’Ward en el ‘Team Papaya’ como en años anteriores, ya que su etapa como piloto de reserva terminó.

Colton Herta – Cadillac

Colton Herta tomará el lugar de Valtteri Bottas en la FP1 de Cadillac y podrá sumar el último punto que le falta para conseguir la superlicencia. Eso significa que ahora sí puede ser elegible para subir a F1. Tal vez Cadillac se está preparando para un posible cambio en su alineación de pilotos con Valtteri y Colton. Checo ya está seguro, al menos, hasta el 2029.

Fotografía @ColtonHerta vía X

En el 2025, Arvid Lindblad también fue uno de los rookies que participó en las Prácticas Libres de México y un año más tarde, logró dar el salto a F1 de la mano de Racing Bulls. Dos años antes, en el 2024, también estuvieron Ollie Bearman, actual piloto de Haas, y Kimi Antonelli, de Mercedes y futuro campeón.

Así que hay que echarle ojo a esos novatos, que un día pueden estar en una Práctica Libre cumpliendo con el reglamento y al otro, hacer su debut o pelear por el campeonato de F1.

¿Cuándo se corren las Prácticas Libres del Gran Premio de México?

Las Prácticas Libres del Gran Premio de México 2026 se corren el sábado 30 de octubre a las 12:30 hrs. Podrán seguir la transmisión por televisión abierta en el Canal 5, en Sky Sports y, claro, por F1TV.