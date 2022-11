No hay plazo que no se cumple ni tiempo que no llegue, y para la Selección Mexicana llegó el momento del debut en el Mundial de Qatar 2022 ante la Selección de Polonia.

Con muchas dudas, con una incertidumbre que nos tiene ya sin uñas y con muchas ansías de que México tuviera sus primeros minutos en la Copa del Mundo.

Gerardo Martino tuvo conferencia de prensa este 21 de noviembre y se guardó el nombre del centro delantero que arrancaría como titular ante Polonia, asegurando que él ya lo tenía más que claro.

Foto: Agencia Mexsport

Lo único seguro, es que Raúl Jiménez no sería el titular de la Selección Mexicana, porque no está al 100% y le falta mucho ritmo de juego. El DT nacional eligió a Henry Martín como el elegido.

Arranca el partido y acá tienes todas las acciones

México ya tuvo la primera llegada y no podía ser de alguien más que del Chucky Lozano. Mandó el centro con mucha intención, pero no llegó el remate. La Selección Mexicana ya avisa.

Foto: Agencia Mexsport

Polonia no encuentra los espacios, el mediocampo mexicano recupera a la perfección el balón antes de que puedan construir una de peligro.

Foto: Getty Images

A todos nos puso la piel chinita ver a Alexis Vega llorar durante la entonación del himno nacional… ¡La emoción no falta y las lagrimas de emoción tampoco!

México vuelve a avisar por la banda derecha, esta vez con Jorge Sánchez. Metió el centro, se pedía penal por mano, pero finalmente fue fuera de lugar, pero la Selección Mexicana muy insistente.

Jesús Gallardo encontró el espacio y estuvo cerca del gol, pero Szczesny salió perfectamente para evitar mayor peligro.

Se vive una incertidumbre enorme cada que Polonia tiene un balón aéreo, es una calamidad que México ha sabido resolver al momento… todos ya con el cirio pascual.

Foto: Agencia Mexsport

El ambiente en el estadio

El amor por el Chucky Lozano se siente en las gradas del 974, así se escuchó la afición cuando presentaron al jugador del Napoli… ¡Simplemente espectacular!

La afición sigue con un ambientazo dentro del Estadio 974, la fiesta del Mundial la ponen los mexicanos y hasta los polacos.

Fotos: Getty Images

La Selección Mexicana ya está entrando en calor para el partido. El famoso rondo se ve en el Estadio 974 de Qatar.

Foto: Getty Images

Ya hay alineaciones confirmadas para el partido y Gerardo Martino eligió a Henry Martín como el delantero centro para el debut en el Mundial de Qatar 2022.

La afición de México y de Polonia comienza a llegar al estadio y nos han regalado un poco de ambiente y color antes de comenzar el partido.