Uno de los momentos más emotivos en un Mundial es la hora de los himnos, en el cual se despejan los nervios y es la última oportunidad de repasar todo el trabajo y todos los sacrificios que se hicieron no sólo para llegar al Mundial, sino para se titular.

Toda esa emoción la reflejó Alexis Vega previo al arranque del partido contra Polonia. El jugador de las Chivas no pudo aguantar las lágrimas, previo al juego contra Polonia y es que hasta hace unos meses, no formaba parte de los planes para ser titular. Su lugar era ocupado por Jesús Manuel ‘Tecatto’ Corona, sin embargo, el jugador del Sevilla se quedó fuera por una lesión y por eso Alexis va a su primer Mundial como titular.

Alexis Vega se ha convertido en el hombre gol de México en los últimos partidos amistoso del Tri previo al Mundial y ahora su sueño se ha hecho realidad. Pero el jugador de Chivas no fue el único emocionado. Jugadores del Tri como Héctor Herrera y Henry Martin también pusieron la piel chinita.

El contraste fue Gerardo ‘Tata’ Martino, quien no cantó el himno, no tanto por mala onda, sino porque es argentino, sin embargo el estratega no es muy popular entre los aficionados aztecas y cuando fue mencionado en las alineaciones fue abucheado.