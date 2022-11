Llegamos a esa bella época mundialista, en donde merecido o no, el mayor ídolo y villano de nuestro país, es el técnico de la selección mexicana de fútbol, un ¿honor? que hoy corresponde a Gerardo ‘Tata’ Martino quién compareció frente a los medios de comunicación previo al debut de México contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022, y estas son sus palabras.

Sobre el pesimismo que existe alrededor de la selección

Lo que siempre tratamos de hacer y lo que esperamos que suceda es que estemos todo un país en la misma sintonía y buscando el mismo objetivo, llegamos hasta acá y no lo hemos podido lograr, entonces lo que hacemos es tratar de hacernos fuertes en nuestro ámbito, desde lo que podemos manejar con el grupo de jugadores, con el staff, y como siempre digo, esta selección, sobre todo en el último periodo, es muy fuerte de las puertas hacia dentro. No sé si lo que pase afuera nos hace más fuerte, pero si lo que pasa de las puertas hacia dentro, nos hace muy fuertes.

Sobre enfrentar (y frenar) a Robert Lewandowski

Cuando uno juega una Copa del Mundo siempre encuentra a jugadores determinantes, con Polonia será algunos, con Argentina lo mismo y con Arabia lo mismo. Es muy difícil no pretender encontrar jugadores destacados al frente y lo uno tiene que hacer es darle toda la información a sus futbolistas para sepan que hay que hacer para que esos jugadores no puedan trascender a lo largo de los 90 minutos.

Sobre la importancia del primer partido y si veremos diferentes planteamientos de la selección

Nuestra expectativa es poder jugar los tres partidos de la misma forma, pero eso no depende exclusivamente de nosotros, sino también de lo que haga y proponga el rival y si nosotros o el rival somos los que vamos a tener supremacia sobre la forma en la que se va a desarrollar el partido.

Ahora nos vamos a ocupar de Polonia y si creo que el primer partido en líneas generales resume mucho lo que pueda pasar, encamina el recorrido de una selección para uno u otro lado y en este caso especial, dadas las características del grupo, es muy probable que sea todavía más decisivo el primer partido.

Sobre la complejidad de preparar un partido frente a Polonia y los diferentes sistemas que puede adoptar

Si esos sistemas tácticos cambian la forma o el estilo de un equipo o de una selección. Yo creo que ninguno de estos sistemas tácticos modifican la postura que tiene Polonia en un partido.

Lo que tenemos que hacer es que los jugadores reconozcan que el rival se siente cómodo jugando con diferentes sistemas tácticos, y que conozcan la solución para esos sistemas tácticos, pero el estilo de Polonia es uno sólo y sobre eso preparamos el partido.

Sobre la poca ilusión que existe con su selección y cómo ilusionar a la afición mexicana

En realidad nada de esto se ha modificado en el último tiempo y no creo que nosotros desde un mensaje que demos en una conferencia de prensa pueda modificar esta situación.

Yo entiendo que la mayor responsabilidad respecto a lo que generamos en un aficionado es nuestra, no hay absolutamente otra manera de que la gente se sienta identificada con un equipo para que este le genere ilusión, pero siendo algo tan trascendental, yo también les preguntaría ¿Cuál ha sido el trabajo de ustedes (refiriéndose a la prensa) a lo largo de este tiempo?

Porque o siempre la selección ha generado desilusión, ha habido momentos en los que la selección generó otro tipo de cosas y en todo caso somos un conjunto los que generamos determinadas situaciones en el corazón de la gente. Reitero, con la responsabilidad nuestra, no creo que ahora, desde el micrófono yp pueda de golpe entusiasmar a la gente. Lo que debemos hacer, es de puertas para dentro, preparar el partido, hacerlo de la mejor manera, intentar ganarlo y seguramente eso empezará a modificar en algo la opinión que hoy tiene la gente.

Qué tan satisfecho se encuentra con el nivel de la selección para encarar la Copa del Mundo

Con la misma sinceridad con la que dije a lo largo de la eliminatoria que tuvimos el peor rendimiento futbolístico, pero muy buenos resultados, porque en una mala eliminatoria no solo fuimos primeros, solamente por goles no terminamos en primer lugar -por diferencia de goles quedamos atrás de Canadá- pero dijimos que el rendimiento futbolístico no había sido bueno, ahora digo que desde el verano para acá el equipo ha comenzado a jugar partidos realmente buenos, pero que los resultados generalmente no lo han acompañado, me remito al partido contra Paraguay, me repito al último partido con Suecia, el mismo partido con Colombia…

La búsqueda está en que el conjunto sea parejo y el rendimiento lo acompañe el resultado, porque en una competencia como es la Copa del Mundo puedes jugar todo lo bien que necesitas y que estás siendo mejor que el rival, pero si después de 90 minutos no ganas el partido, te quedas afuera.

Qué consejos le ha dado al grupo para no leer las redes sociales y concentrarse en lo que se viene.

Esto es algo que permanentemente se habla dentro del grupo, creo que es algo saludable en los malos y en los buenos momentos, todo confunde, en los momentos malos todo lo hace peor y en los buenos contamina y hace daño también, entonces creo que mucho de lo que pasa hoy en el mundo es que se maneja en redes sociales y uno entiende la importancia de las redes sociales y en algunos casos esa relevancia es positiva y en algunos otros es contaminantes.

Entonces en medida en el que nosotros podamos tener nuestra cabeza en nuestro rival, en lo que tenemos que hacer, en donde nos pueden hacer daño, en concentrarnos prácticamente en un partido de fútbol, me parece saludable estar un poco al margen de todo esto.

Sobre Luis Chavez y la relevancia que ha cobrado en la selección

Luis está en la selección porque ha hecho un temporada, y porque juega en un equipo que desde mi punto de vista en México juega a otra cosa y entonces de pronto tiene a tres jugadores en selección, uno de los cuales tuvo que quedar fuera de la lista, y entonces son chicos que vienen y no necesitan mucho más partidos para incluso, empezar una copa del mundo desde el once inicial y creo que muchas de estas cosas -y en México lo noto- suceden porque estos muy buenos jugadores, en su camino se encuentran con muy buenos entrenadores, y Luis lo encontró justo y está en la selección,

Sobre si Henry Martin será titular contra Polonia

El delantero titular lo tengo definido, pero como siempre hago, no voy a dar el equipo en este caso.

Sobre el origen del malestar de la afición y si se ve al frente de la Selección Mexicana para el siguiente ciclo mundialista

Esto no es algo que se pueda determinar independientemente de como le vaya a México en la Copa del Mundo, lo cual es muy difícil y también he visto en México como situaciones de algún entrenador o algún jugador se revierten con dos partidos, en dos goles o con dos triunfos. Lo veo desde hace cuatro años permanentemente, ¿desde donde se origina? Yo quisiera suponer que de lo que ven y ofrece la selección, yo quisiera suponer eso.