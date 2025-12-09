Lo que necesitas saber: Los boletos más caros son los que están justo detrás de las bancas de los equipos, los 128A, 129A y 130A.

Ya tenemos precios para el México vs Portugal en el Estadio Azteca. La buena noticia es que hay boletos para todo tipo de bolsillos; los más baratos son de $500 pesitos y los más caros de $9,000.

Eso sí, deben saber que los boletos más baratos están prácticamente pegados al muro del estadio, por lo que estarán muuuuuy lejos de la cancha y probablemente la visión no sea la mejor. Dicho eso, acá les dejamos todos los precios.

Captura de pantalla

Precios para el México vs Portugal

Vayan preparando sus tarjetas, pidan prestado o saquen los ahorros, si quieren ver de cerca a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca. En Premier A, los precios van de $6,500 a $9,000. Los más caros son los que están justo detrás de las bancas de los equipos, los 128A, 129A y 130A.

Pero si andan medio gastados pueden buscar algo como en zona Norte 100 que están detrás de la portería y cuestan $3,800. Es más, si quieren bajar todavía más el presupuesto, los Cabecera 300 andan en $1,750 y están en la zona media del estadio.

Por acá les dejamos todo el mapa y los precios de boletos.

Premium A Chairman’s Club: $9,000 Corner Club: $6,500 Locker Club: $8,000 Super Seats: $8,000 Tunel Club: $8,000

Premium B Locker Club: $8,000 Super Seats: $8,000

Sierra Poch: $8,000

Palcos Club: $6,000

Alto Lateral: $2,500

Lateral 100: $4,000

Norte 100: $3,800

Sur 100: $3,800

Platea 200: $5,000

Lateral 300 A: $5,000

Cabecera 300: $1,750

Preferente 300: $1,500

Alto Lateral UF: $500

Zonas para personas con discapacidad: $1,750

Mapa de precios Estadio Azteca / Fanki

¿Cuáles son los boletos de $500 pesos para el México vs Portugal?

Ahora que si de plano andan muy cortos de dinero, pero no se quieren perder la inauguración del Azteca con Cristiano Ronaldo, pueden comprar los boletos de 500 pesitos.

Lo único ‘malo’, es que están pegados al muro del estadio, hasta arriba y muuuuuuy lejos de la cancha, prácticamente junto a las pantallas y detrás de los Alto Norte o Sur que pagarán $1,500.

Acá les dejamos la zona, para que lo vean y consideren si vale la pena o de plano es mejor sacar la cartera.

Captura de pantalla

Acá les dejamos todo lo que necesitan saber para comprar sus boletos en Fanki.

¿Cuándo es el México vs Portugal?

Y por si se lo preguntan, la reinauguración del Estadio Azteca (o Estadio México para el Mundial), es el 28 de marzo del 2026 a las 19:00 hrs. Ese día veremos si se rifaron o no, con la dichosa renovación.