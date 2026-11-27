La Selección Mexicana se enfrenta a Venezuela para definir el liderato del Grupo K en el Mundial Sub-17.

Lo que necesitas saber: México se enfrentará a Venezuela el viernes 27 de noviembre a las 9:50 hrs.

No los queremos ilusionar, pero la Selección Mexicana Sub-17 goleó 4-0 a Camerún y sumó su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo de la categoría.

¿Lo mejor de todo? Ya tienen asegurado su lugar en los 16vos de final. Aunque antes de pensar en la siguiente fase, deben enfrentarse a Venezuela para definir el liderato del grupo K.

La goleada contra Camerún

Miguel de Jesús Rivera abrió el marcador contra Camerún al minuto 51 y de ahí llegaron los goles por montones. Apenas siete minutos después, el árbitro marcó un penal a favor de México para que Adan Sánchez clavara el 2-0.

La cereza del pastel llegó con Gerson Gutiérrez, canterano de las Chivas, quien se lució con un doblete para sellar la victoria de México. Acá les dejamos todos los goles.

¿Dónde ver el México vs Venezuela?

México se enfrenta a Venezuela en el Mundial Sub-17 el viernes 27 de noviembre a las 10:00 hrs, para definir al líder del Grupo K. Ambos llegan al partido con 6 puntos, aunque la diferencia de goles tiene a los mexicanos en el primer lugar.

Grupo K, Mundial Sub-17

México: 6 puntos Venezuela: 6 puntos Rumania: 0 puntos Camerún: 0 puntos

Fotografía @miseleccionsubs vía X

No se preocupen, el México vs Venezuela Sub-17 será transmitido en televisión abierta por el Canal 9 de Televisa y vía streaming por ViX a partir de las 9:50hrs, así que no hay pretexto para no verlo.

Partido Fecha y hora Transmisión México vs Venezuela Viernes 27 de noviembre

10:00 hrs Canal 9 (Televisa)

ViX

Mientras los nuestros pelean por el liderato, Rumania y Camerún tendrán que pelear una victoria que pueda meterlos a la siguiente fase como uno de los mejores terceros lugares.