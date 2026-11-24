México juega su segundo partido del Mundial Sub-17 contra Camerún el martes 24 de noviembre a las 07:30 horas. Pasará por Canal 9 de televisión abierta y por ViX.

Lo que necesitas saber: México venció a Rumania en su debut y Camerún perdió ante Venezuela; un triunfo podría asegurar el boleto a la siguiente ronda

México debutó con el pie derecho en el Mundial Sub-17, con una victoria más apretada de lo esperado, pero victoria al final. Ahora sigue Camerún, selección de la cual se esperaba mucho más en el primer partido.

México en el Mundial Sub-17 / Foto: Mexsport

México vence a Rumania en su debut en el Mundial Sub-17

Adán Sánchez fue el héroe en el partido contra los rumanos. Corría el minuto 55 del encuentro cuando sacó un disparo espectacular que mandó el balón fuera del alcance del guardameta, todo tras una gran jugada de asociación del equipo mexicano.

Pero no nos engañemos, se sufrió un poco al final porque Rumania se fue encima en busca del empate. Se nota que traemos una generación muy madura y llena de confianza, pues la Selección Mexicana aguantó con buen futbol y se llevó los tres puntos.

Además, es una victoria clave por el formato del torneo. Clasifican a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores terceros. Con 3 puntos en la bolsa, es muy probable que se consiga alguno de esos puestos.

Así queda el grupo de México tras el debut de cada selección

Decimos que Camerún decepcionó un poco porque los equipos africanos siempre son muy fuertes en categorías con límite de edad. Se esperaba que pudieran con Venezuela, pero sucedió todo lo contrario.

La Vinotinto derrotó a los Leones Indomables y tomó el liderato del grupo por encima de México, debido a la mayor cantidad de goles a favor, ya que le ganó 2-1 a Camerún.

Así queda el grupo de México en el Mundial Sub-17 luego del primer juego:

Venezuela: 3 puntos

México: 3 puntos

Camerún: 0 puntos

Rumania: 0 puntos

Foto: Mexsport

¿Dónde ver el México vs. Camerún del Mundial Sub-17?

Pero nada de confiarse; la derrota de Camerún puede volverlos más peligrosos por su necesidad de sumar puntos. Toca apoyar más que nunca a nuestros chavos para dar otro paso firme rumbo a la fase final.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Camerún en el Mundial Sub-17?

Martes 24 de noviembre, 07:30 horas.

Martes 24 de noviembre, 07:30 horas. ¿Dónde ver?

Canal 9 y ViX.

¿Y si este 2026 llega la tercera para México? Deténganme, porque ya me estoy ilusionando.