Al parecer la era de Ryan Fitzpatrick como titular con los Miami Dolphins llegó a su final. La franquicia de Florida nombraría a Tua Tagovailoa como su mariscal de campo para la Semana 8 de la NFL, después de su semana de descanso.

De acuerdo a información de Adam Schefter, los Dolphins harían el anuncio oficial en el transcurso de la semana. Cabe recordar que Tua Tagovailoa hizo su debut con Miami en el triunfo ante los Jets, entrando en el último cuarto cuando ya estaba el partido decisivo.

This just in: pic.twitter.com/byikxkJW68

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 20, 2020