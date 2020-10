La NFL sigue en alerta por los crecientes casos de coronavirus en sus filas. Luego del positivo de Cam Newton, que cambió de fecha el Chiefs vs Patriots, se dio a conocer que Michael Burton, Fullback de los New Orleans Saints, también tenía COVID-19, por lo que se creía que el juego ante los Lions también cambiaría de fecha, hecho que quedó en el olvido al resultar un falso positivo.

Dentro de la NFL no se realizó la famosa ‘burbuja’, hecho por el que los jugadores estarían un poco más expuestos a presentar algún caso de coronavirus pues no están ‘aislados’ como sí sucedió en otras ligas, como la NBA. Michael Burton tuvo suerte esta vez pero los Saints deben estar alertas.

De acuerdo a diversas fuentes como Mike Triplett de ‘ESPN’ o ‘Sports Illustrated’, los New Orleans Saints no tienen nada de qué preocuparse en este momento ya que Michael Burton no tiene coronavirus.

Este sábado los jugadores de los Saints se realizaron la prueba de coronavirus y el resultado arrojó un positivo, mismo que fue Michael Burton pero el equipo no se habría querido quedar con este resultado, por lo que habrían realizado nuevas pruebas.

This was the fourth false-positive test for the Saints, dating back to the start of the preseason. They have had only one player actually test positive and wind up on the Reserve-COVID list this season.

— Mike Triplett (@MikeTriplett) October 4, 2020