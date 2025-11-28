Lo que necesitas saber: Costa Rica terminó tercera del Grupo C con apenas 7 puntos.

Miguel Herrera regresó a México después de quedar fuera del Mundial 2026 con Costa Rica. Y confirmó dos cosas; que recibió criticas como si hubiera sido un criminal y que tiene más ofertas para estar en medios de comunicación que en la cancha.

Por si tienen la duda, el futuro del ‘Piojo’ es incierto. Si bien, hay varias ofertas interesantes, él quiere seguir dirigiendo no importa si es en México o en el extranjero ¿En qué equipo les gustaría ver a Miguel Herrera?

¿Cuál será el nuevo destino de Miguel Herrera?

Miguel Herrera tenía la misión de llevar a Costa Rica al Mundial 2026, sin embargo, no pudo ni clasificar al repechaje. Terminó tercera del Grupo C con apenas 7 puntos.

Un duró golpe para el futbol ‘Tico’ y que dejó al ‘Piojo sin chamba. Ahora tiene la intención de seguir dirigiendo, sin embargo, sus opciones son pocas. Es más probable que lo veamos de regreso en la televisión que en la cancha ya que no ha recibido muchas ofertas como entrenador.

“Ahorita no tengo nada, sinceramente. Hoy tengo más ofertas de trabajo en los medios que que que dentro de una cancha, quiero estar dentro de una cancha, quiero seguir dentro de cancha”. Dijo Herrera en su regreso a México.

Críticas destrozaron al ‘Piojo’ en Costa Rica

En su regreso a México, Miguel Herrera también confesó que sintió que criticaban como si fuera un delincuente. Prensa y gran parte de los aficionados lo señalaban como el principal culpable de dejar a Costa Rica fuera del Mundial.

“Te juzgan como si hubieras hecho un crimen. La verdad es que soy el responsable, soy la cabeza, pero éramos un grupo que buscábamos y que teníamos mucha ilusión. Al final de cuentas, uno acepta su su responsabilidad, las críticas serán buenas, serán malas, tomaré lo mejor de los críticos“.

Y ojo, no queremos darle la razón, pero tenemos que mencionar que la última vez que Costa Rica no fue a una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010. Después de aquel descalabró consiguió clasificar a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, hasta que rompió su racha en las eliminatorias rumbo el Mundial 2026.

En fin, será cuestión de tiempo para ver al ‘Piojo’ de regreso a la cancha o los micrófonos. Aunque seguramente la prioridad será no repetir un resultado como el de Costa Rica.