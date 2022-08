Mijaíl Serguéievich Gorbachov pasó a la historia al ser el último líder de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Falleció a los 91 años de edad en Moscú, Rusia, en medio del conflicto bélico con Ucrania, que en parte tiene origen con una de las mayores reformas impulsadas por él, la Perestroika, que a su vez provocó un nuevo orden en el mundo y como consecuencia en el futbol.

La Perestroika, que en español se puede entender como “reestructuración”, fue una reforma que tenia como objetivo abrir la economía al mercado. Esto provocó, entre otras cosas, el final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y la unión de las dos Alemanias, por lo cual recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990.

Foto: Diana Walker/Getty Images.

Gorbachov dejó el poder de la URSS en diciembre de 1991, meses después un fallido golpe de de estado. Tras su renuncia la Unión Soviética se disolvió y las 15 repúblicas que conforman a la URSS fueron reconocidas como repúblicas independientes, entre ellas lo que hoy conocemos como Rusia.

Alexandr Mostovoi, un crítico de Gorbachov

Gorbachov tuvo influencia en muchos sectores y dividió opiniones. Fue aceptado en Occidente, pero rechazado por otros, como uno de los más grandes exponentes del futbol, Alexandr Mostovoi ‘El Zar’, quien nació como soviético, pero se dio a conocer en el mundo del futbol como ruso.

Antes de la Perestroika, los jugadores soviéticos sólo podían jugar en clubes soviéticos, pero la reforma abrió las puertas para que pudieran salir a otros países y Mostovoi se afianzó en España, con el Celta de Vigo. Pese a ello, expresó su rechazo a Gorbachov y sus reformas, especialmente por provocar la disolución de la Unión Soviética.

Getty Images

“Con él, un país tan grande, fuerte y potente (URSS) se fue a la mierda. Hizo cosas raras que a mí no me gustaron. Quitó el Muro de Belín, y eso estuvo bien, pero después unió a Alemania e hizo separar a la Unión Soviética en quince repúblicas. Dividió y no me gusta”, dijo de acuerdo con El Español.

Un nuevo orden en el futbol

Las 15 nuevas repúblicas provocaron a su vez 15 nuevas selecciones, de las cuales estamos más familiarizados con Rusia y Ucrania, que aportan equipos a las principales ligas de Europa, es decir, la Champions y Europa League de la UEFA, además de ser estar dentro de Mundiales.

Getty Images

Cuatro de esas 15 repúblicas quedaron dentro del territorio de Asia, por lo cual sus selecciones compiten en la federación de dicho continente, como Uzbekistán y Kirguistán.

De las 15 repúblicas o países y sus respectivas selecciones de futbol, ninguna formará parte de Qatar 2022.

Selección Confederación Ranking FIFA Mundiales jugados Rusia UEFA 35 4 Ucrania UEFA 27 1 Bielorrusia UEFA 96 Ninguno Azerbaiyán UEFA 128 Ninguno Georgia UEFA 82 Ninguno Turkmenistán Asia 135 Ninguno Uzbekistán Asia 77 Ninguno Tayikistán Asia 109 Ninguno Armenia UEFA 92 Ninguno Kazajistán UEFA 114 Ninguno Letonia UEFA 129 Ninguno Lituania UEFA 142 Ninguno Moldavia UEFA 177 Ninguno Estonia UEFA 110 Ninguno Kirguistán Asia 95 Ninguno