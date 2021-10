¿Para qué te traje? Mike Evans regala a fanático el balón del TD 600 de Tom Brady

Parece que Mike Evans no estará en la lista de regalos de Tom Brady para Navidad y no porque se lleven mal o algo, sino porque el receptor de los Buccaneers no estaba al tanto del récord del QB, que logró su Touchdown 600 y Evans le dio el balón de la anotación a un fan.

Tom Brady ya había conseguido ser el QB con más pases de anotación lanzados, pero ninguno en la historia de la NFL había logrado tener 600 pases de TD, el más cercano era Drew Brees que se quedó con 571. Este domingo 24 de octubre, Brady sumó una nueva marca.

Los Bears tendrán algo que presumir en su historia, pues Tom Brady consiguió el pase de anotación 600 antes ellos y Mike Evans fue el encargado de recibir el balón del récord. Cualquiera pensaría que ese balón lo quisiera guardar Tom Brady en sus trofeos personales, pero Mike Evans ni sabía.

El receptor parece que ni al tanto estaba de que Tom Brady podría llegar a los 600 pases de anotación ante los Bears y cuando Mike Evans recibió el balón, salió a festejar con los aficionados de los Buccaneers que estaban más cerca y uno de ellos fue el ganón que se llevó el balón.

Como todo un ganador, Mike Evans regresó a la banca y saludó a todos como es costumbre en la NFL, pero al sentarse en las bancas, una persona del staff de los Buccaneers le menciona que el balón que regaló es el del pase 600 de Tom Brady, su reacción de asombro habla por si sola.

EL MOMENTO EN QUE MIKE EVANS SE ENTERA QUE HABÍA REGALADO EL BALÓN DEL TD 600 de @TomBrady 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RGJ36pmKkP — Miguel Gurwitz (@Miguel_Gurwitz) October 24, 2021

Los Buccaneers quiere recuperar el balón del pase 600 de anotación de Tom Brady

Byron Kennedy es el nombre del aficionado que tiene se llevó de souvenir el balón del pase 600 de Tom Brady, es un residente de medicina interna en Largo Medical Center y llevaba puesta la camiseta de Mike Evans para el partido, así que se entiende la razón del receptor para darle el balón.

“Dude en devolverlo“, fueron las palabras de Byron Kennedy en una entrevista para Jason Knight de Tampa Bay Times. “Estaba grabando un video, lo cambié a mi cara, y luego lo volví a cambiar para mirar, y cuando hice eso, Mike Evans estaba corriendo hacia mí. Justo cuando miré hacia abajo, se levantó de un salto, me dio un abrazo y me entregó la pelota“, narró.

Bruce Arians, entrenador en jefe de los Buccaneers quería recuperar el balón para Tom Brady y mandó a un personal del staff para recuperarlo, incluso sabía que no lo tendría fácilmente, dos camisetas del QB o algo le dijo a la persona que mandó para recuperar el balón.

Kennedy finalmente regresó el balón, es una pieza histórica para Tom Brady y sabe lo que significa. No ha recibido el premio por el balón del juego, pero no se preocupa, sabe que seguramente le están preparando algún paquete sorpresa.

De hecho, Tom Brady tuvo algunas palabras para el fanático después de su victoria ante los Bears: “Él recibirá algo bueno a cambio, así que le conseguiremos un casco o un par de camisetas o alguna otra cosa”, mencionó Brady mientras ya llevaba el balón del TD 600.