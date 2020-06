Milán, el gigante de Europa sin argumentos para volver a la Champions

¿Se acuerdan cuándo fue la última vez del Milán en Champions League? Si no lo recuerdas, no es momento de acudir a un especialista (más si no eres aficionado rossonero) ni debes prender alarmas, ya que en realidad ha pasado un largo rato.

Para refrescar la memoria, la última vez que el cuadro rossonero se codeó con los grandes de Europa fue en la temporada 2013-14, en la cual compitió en la fase de grupos frente al Celtic, Ajax y Barcelona.

El 11 de marzo de 2014 fue la última vez vimos al Milán en Champions, y ese día fue derrotado por el Atlético de Madrid 4-1 (global 5-1) en el ya extinto Vicente Calderón y tuvo que empacar sus cosas en Octavos de Final. Para ese entonces, su portero actual, Gianluigi Donaruma, recién cumplía 15 años.

Fue la primera señal de una pesadilla que se ha alargado por al menos seis años, en los que se ha alejado del protagonismo en Italia y en Europa. Desde 2013, el Milán no termina una temporada entre los primeros tres sitios, en cambio se ha estancado entre el sexto y séptimo en cuatro campañas y tocó fondo en 2015 al finalizar décimo.

En 2019 se metió a los puestos de Champions, a la que no pudo asistir por una sanción de la UEFA, por lo que en la actual campaña su máxima ilusión es volver a Champions tras seis años de ausencia.

¿Puede calificar esta temporada?

Matemáticamente tiene opciones en los 12 partidos que disputará y en los que todo puede pasar, sin embargo el comportamiento del Milán antes de la pausa del coronavirus, nos invita a pensar en que los rossoneros no alcanzarán puestos de Champions.

Tras 26 partidos disputados, el Milán no se ha colocado en puestos ni de Champions ni de Europa League ni una sola jornada, incluso coqueteó con los puestos de descenso en las primeras fechas al ocupar el décimo séptimo peldaño y el décimo sexto y dos veces el décimo cuarto.

Aunque la llegada de Zlatan Ibrahimovic representó una inyección positiva, el Milán es séptimo con 36 unidades, a sólo tres del Napoli, que es dueño de la última plaza de Europa League, sin embargo, para los puestos de Champions tiene que remontar una desventaja de 12 unidades respecto al Atalanta, que es cuarto con 48 puntos.

Si Milán quiere volver a Champions, primero debe rezar para que el Atalanta no sume más de 12 puntos en lo que resta de la temporada y mientras eso sucede hacer un cierre de temporada prácticamente perfecto, por lo que apela más al milagro que a los argumentos.