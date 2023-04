Aunque a nivel profesional el beisbol femenil como tal no existe aún (está el softbol con algunas diferencias en sus reglas), la MLB dio una muestra de apoyo a éste en la MLB Cup 2023 celebrado en CDMX. Por primera vez hubo una categoría femenil con selecciones de diferentes estados.

Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Puebla y CDMX participan en el torneo femenil de la MLB Cup 2023. Seis selecciones con jugadoras que le entraron al beisbol desde muy pequeñas y con experiencia en torneos internacionales como Juegos Panamericanos.

Acá en Sopitas.com nos lanzamos a descubrir cómo fue este primer torneo de beisbol femenil y a conocer las impresiones de algunos coaches participantes sobre la importancia y la necesidad de abrir este espacio al deporte femenil.

Fernando Pérez, coach del equipo de Nuevo León, se mostró muy feliz por estar en el primer torneo femenil de la MLB Cup 2023, pues este evento ya lleva algunos años llevándose a cabo en México pero sólo con categoria varonil. Resaltó la calidad de los partidos entre equipos femeniles, los cuales todos y todas quieren ir a ver cuando encuentran algún tiempo libre.

El coach nos platicó que muchas niñas empiezan jugando en equipos varoniles ante la falta de ligas femeniles. Pero inevitablemente llega un momento, cuando crecen y por seguridad, que dejan de hacerlo. Es entonces cuando la mayoría de las niñas se dedican al mencionado softbol, donde sí hay ligas y oportunidad de competir continuamente.

Por eso es tan importante crear espacios donde puedan jugarse ligas femeniles de beisbol tal como hizo la MLB este 2023. “Hasta hoy pueden ser tres torneos al año de beisbol. Softbol existe demasiado y ahí es donde se mantienen activas, pero en cuestión de beisbol todavía son muy pocos y es lo que estamos buscando, que crezca“, nos dijo también el coach Fernando.

También platicamos con Eliseo Villarreal, coach del equipo de Jalisco. Coincidió en que llega cierta edad en que las niñas no pueden seguir jugando con niños (por ahí de los 11 o 12 años… algunas hasta los 14 o 15, pero son las menos). Por eso resulta tan importante abrir una categoría femenil como sucedió en la MLB Cup 2023.

Algo muy interesente que nos contó “El señorcito Villarreal”, fue que su equipo asistió a la MLB Cup 2023 apoyado por los Charros de Jalisco, equipo profesional de la Liga Mexicana del Pacífico. Por ahí considera que sería una buena idea que cada equipo de las ligas varoniles tenga su respectiva escuadra femenina, pero como ya nos había dicho, ve lejano que eso suceda.

De igual forma platicamos con algunas de las chicas que se la rifan (y mucho) jugando beisbol y participan en la MLB Cup 2023. La mayoría coinciden en que no tuvieron mayores obstáculos para jugar beisbol pese a los tabús y prejuicios de una sociedad como la mexicana, pero todas lo hicieron en equipos varoniles.

“Yo empecé jugando beis a los 7 años y la verdad que muy relajado todo con los niños. Nada más una vez tuve un problemita con un niño que decía que las niñas no podían jugar beis, pero todo bien porque terminé siendo mejor que el niño “, nos dijo Dani, del equipo de Nuevo León.

“Estoy muy emocionada porque no se había tomado mucho en cuenta a las niñas en este torneo y se me hace muy padre que ya estén haciendo una categoría femenil“, nos platicó Romina Casillas, del equipo CDMX, quien ya tiene experiencia en Juegos Panamericanos representando a México y consiguiendo junto a sus compañeras el boleto al Mundial Sub-15.

“Para mí no fue tan difícil (jugar beisbol) porque empecé desde chiquita, me aceptaban bien los niños. Ya después algunos decían que era deporte de niños y no lo podía jugar. Pero yo seguí jugando“

Romina Casillas