¿Dónde encontrar los 5 murales de la MLB en la Ciudad de México?

Si tú no puedes acercarte a la MLB porque coronavirus, la MLB se acerca a ti. Debido a la pandemia, tanto en el 2020 como en este año, los equipos de las Grandes Ligas no visitaron nuestro país para los juegos de pretemporada, pero esto no significa que no haya presencia del Rey de los Deportes.

La temporada 2020 cerró con el título de los Dodgers y las soberbias aportaciones de los mexicanos Julio Urías y Víctor González, por lo que el 2021 inició con grandes expectativas con los mexicanos en Grandes Ligas.

La MLB se acerca a sus aficionados

Y para acercar y tener presencia ante la afición mexicana, la Ciudad de México cuenta con cinco murales precisamente con la temática del Rey de los Deportes y los mexicanos que la rompen, así como otras estrellas.

Entre los muralistas mexicanos que se han encargado de trasladar el beisbol a la capital mexicana se encuentra Mónica Loya, quien encontró inspiración en jugadores consagrados como Julio Urías, Fernando Tatis y Mike Trout.

¿Dónde puedo ver los murales de la MLB?

Si transitas por la Ciudad de México (con todas las medidas sanitarias) te recomendamos poner especial atención frente a la estación del Metrobús, Nuevo León, en la calle Tehuantepec, ahí encontrarás un colorido mural con al menos seis peloteros en un estilo muy al estilo de tarjetas coleccionables.

La segunda base estará ubicada en la colonia, Roma, sobre la calle Chihuahua, en el número 90, en la esquina con la calle Orizaba. Ahí encontrarás otro colorido mural con Ramón Urias de espaldas como uno de los principales focos.

En la colonia San Miguel Chapultepec está la tercera base, sobre la avenida José Vasconcelos, numero 117, mientras que el home run lo hacen en la colonia Juárez, sobre la calle Lucerna, número 51, en el que te puedes deleitar con el mural creado por un fan de la MLB, que reúne elementos característicos de la Ciudad de México como fondo de un estadio, así que vale la pena detenerse para apreciar cada uno de los elementos.

El quinto mural es que realizó Mónica Loya, y se ubica en la Roma Norte, sobre la calle Colima, número 194, y en el que se aprecia a Julio Urías y su festejo después de cerrar el sexto juego con el que los Dodgers se coronaron frente los Rays.

Los cinco murales permanecerán en dichos lugares todo el mes de abril y si pasas por los lugares podrás tomarte una selfie y presumirla en redes sociales con hashtag #YoAmoElBeis.