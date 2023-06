Londrés es una ciudad con demasiado frío, pero este 1 de julio todo se va a encender porque la WWE llega a Inglaterra con el evento Money in the Bank, en el que Logan Paul se está robando los reflectores.

Hace no mucho, la WWE visitó Cardiff, que no es Inglaterra, pero forma parte del glorioso Reino Unido. Fue un eventazo que marcó -en aquel momento- el futuro de la compañía.

Dominik traicionó a su padre, Rey Mysterio. The Judgement Day se hizo más fuerte de lo que ya era, Gunther y Sheamus dieron un batallón, y Roman Reigns se mantuvo como el ‘Jefe Tribal’.

The O2 Arena será el escenario marcado para que uno de siete luchadores se suba a una escalera y descuelgue el maletín que lo acreditará como Mr. Money in the Bank.

¿Qué significa esto? Básicamente, es una pelea de título, cualquiera que desees, en un lapso de un año y muchos luchadores han aprovechado el maletín Money in the Bank para irse al plano estelar en WWE.

Big E cobró su maletín de Money in the Bank para ser el nuevo WWE Champion – Foto: Twitter (@WWE)

La WWE tendría en planes que Logan Paul gane el Money in the Bank, ¿buena o mala decisión?

Bueno, ahora vamos al chismecito, porque eso es lo que nos mantiene al filo de estas palabras y con ganas de saber más sobre el futuro de Logan Paul en la WWE.

Como sabemos, Logan Paul firmó un contrato como luchador en la WWE, o sea, que peleará dentro del ring y será un talento más de la compañía.

Guste o no esa decisión a los fanáticos, no se puede negar el hecho de que el YouTuber se ha ganado el respeto de muchos luchadores y de una gran parte de los aficionados.

Logan Paul en Wrestlemania 39 – Foto: Getty Images

Se comprometió a dar lo mejor de sí desde su primer lucha en Wrestlemania 38, y partir de ese momento, sólo ha tenido mejores momentos sobre el ring y algunos espectaculares.

Entonces, Logan Paul está siendo considerado por la alta gerencia en la WWE como uno de los posibles ganadores al Money in the Bank 2023, aunque, también este rumor ha desatado la polémica.

Logan Paul es uno de los considerados para ganar el Money in the Bank – Foto: Captura de pantalla

¿Merece o no ganar una oportunidad prestigiosa en la lucha libre?

Vamos con los pros de esta decisión. Se sabe que la calidad atlética, la tiene. La calidad en el ring, también. Es una persona que sabe aprovechar su tiempo en el micrófono, por supuesto.

Y, si a todo esto le agregamos que, es una persona muy popular en las redes sociales y que muchos por desagrado o no, lo voltean a ver; la decisión de WWE de poner en sus manos el Money in the Bank, tiene mucho sentido.

Es capaz, por su popularidad, de vender arenas con rivales como Roman Reigns y Seth Rollins, actuales dos campeones máximos de la compañía; parece un ganar-ganar para la WWE con Logan Paul.

El YouTuber frente a Seth Rollins en Wrestlemania 39 – Foto: Getty Images

Peeeeeeeeeeeeeeeeero, no todo lo que brilla es oro y también tenemos que decir que hay un sector bastante fuerte de aficionados que están en contra de que pueda ganar el Money in the Bank.

Una de las principales razones, es que le estaría quitando oportunidades a luchadores que llevan años trabajando en la compañía para poder ser considerados en ganar un título máximo.

Gente como Shinsuke Nakamura, Richochet y Butch llevan varios años pidiendo a gritos una oportunidad que no llega. Damian Priest y LA Knight, son luchadores que están pegando fuerte y merecen esa misma chance.

La elección de la gente para ganar el Money in the Bank es LA Knight – Foto: Captura de pantalla

La victoria o posible victoria de Logan Paul en Money in the Bank sería sangre en el mar de los aficionados tiburones para dejar mal parada a la WWE, o tal vez no, porque el futuro sólo lo marcan los guionistas de la lucha libre… y en una de esas, hasta termina agradando esta decisión.