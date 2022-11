No por nada le dicen ‘The head of the table’, Roman Reigns es el auténtico campeón indiscutido de la WWE. Logan Paul lo sorprendió por momentos, pero el ‘Tribal Chief’ con marrullerías y mucho poder logró retener sus campeonatos.

Ante la sorpresa de los fanáticos en Arabia Saudita y de millones que vieron el Crown Jewel desde sus televisiones, Logan Paul demostró que pertenece a la WWE porque se entregó en cuerpo y alma, como uno más de la plantilla de luchadores.

Incluso, dejó uno de los momentos más memorables de los últimos años en Crown Jewel y toda la WWE, pues grabó con su celular una plancha desde lo alto del esquinero a la mesa de transmisión.

Ni la intervención de Jake Paul, hermano de Logan Paul, pudo hacer que los Usos y Solo Sikoa interfirieran a favor de Roman Reigns para ayudarlo, porque ni el ‘Tribal Chief’ niega una manita de vez en cuando.

Aquí la pregunta del millón es: ¿Quién será el guapo que venga a WWE para enfrentar y quitarle los títulos máximos de la compañía a Roman Reigns?

Foto: Especial

Lo mejor de Crown Jewel

Brock Lesnar vs Bobby Lashley

Lo que prometía ser una lucha de titanes, verdaderamente lo fue en Crown Jewel. Esta pelea se estaba cocinando desde hace varios años, porque ambos dominaron en las artes marciales mixtas y cuando WWE los junto en la misma empresa, sólo fue cuestión de tiempo que se diera.

Se sintió como una batalla épica al estilo Godzilla vs Kong, pero trasladada a la lucha libre en WWE. Brock Lesnar salió más fiero que Bobby Lashley, que tampoco fue un flan para la Bestia y sintió su poder al final del combate cuando enfrentó su mítica llave de rendición.

Foto: Especial

Bianca Belair se mantiene como campeona de Raw en un batalla épica

Aunque tuvimos dos luchas impresionantes en Crown Jewel, las mujeres se están acostumbrando a robarse el show en los eventos de WWE y en Arabia Saudita no fue la excepción.

Carritos, tablas rotas y cajas de producción, eso es algo de lo que se vivió en una lucha femenina de última mujer en pie. Bianca Belair deleitó a sus fans con una victoria sobre Bayley.

Foto: Especial

La reja dejó destrucción en Crown Jewel

Karrion Kross se metió en una jaula de acero para medirse ante Drew McIntyre y fue una carnicería, porque los dos son unos colosos sádicos que quisieron infringir la mayor cantidad de dolor en su oponente.

Drew McIntyre salió ganador del enfrentamiento y todo parece indicar que la rivalidad entre estos dos se quedó dentro de la jaula de acero en Crown Jewel.

Foto: Especial

Todos los resultados de Crown Jewel

Lucha Resultado Brock Lesnar vs Bobby Lashley Brock Lesnar ganó por conteo de 3 Damage CRTL (Dakota Kai e Iyo Sky) vencen a Asuka y Alexa Bliss Asuka y Alexa Bliss pierden los campeonatos femeninos en pareja por conteo de 3 Drew McIntyre vs Karrion Kroos (lucha en jaula) Drew McIntyre ganó escapando de la jaula The Judgment Day (Finn Balor, Dominik Mysterio y Damian Priest) vs The O.C. (AJ Styles, Doc Gallows y Karl Anderson) The Judgment Day se lleva el triunfo tras conteo de 3 Braun Strowman vs Omos Strowman sale victorioso de Crown Jewel por conteo de 3 The Usos (campeones en parejas) vs The Brawling Brutes (Ridge Holland y Butch) The Usos retuvieron sus campeonatos después de un conteo de 3 Bianca Belair (campeona de Raw) vs Bayley en Last women standing Bianca Belair retiene después de que Bayley no pudo levantarse en un conteo a 10 Roman Reigns (campeón indiscutido universal) vs Logan Paul ‘The Tribal Chief’ mantiene su reinado tras la cuenta de 3