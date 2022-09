Mucho furor ha causado la nueva pelea estelar de Roman Reigns en WWE. Su contrato tiene pocas apariciones en pagos por evento, por lo que sorprendió a propios y extraños que defienda el título unificado de la compañía contra Logan Paul -no es broma-.

Sí, el YouTuber tendrá su oportunidad de pelear por el título máximo de la empresa de lucha libre sin ser un luchador profesional. Está situación tiene a algunos contentos y a otros en el desagrado total.

El evento donde competirá contra Roman Reigns será en Arabia Saudita el próximo noviembre y es que, si no están tan metidos en el tema de la WWE, aquí les explicamos la polémica con Logan Paul y su merecimiento de pelear por el campeonato.

Foto: Especial

Logan Paul ya ha aparecido en varios Wrestlemania, aunque en la edición 38 fue su debut en el ring contra The Miz y las impresiones que dejó en los luchadores y aficionados fue bastante grata. Tras esto, la WWE lo firmaría como “luchador a tiempo completo” -Khé?!-.

Sólo ha tenido un par de luchas en WWE y ya está apuntado para retar al campeón máximo de la empresa, peeeeeero, la razón por la que esto sucedió no se debe a un trabajo de los creativos en la empresa, sino a peticiones de gente le deja mucho dinero a la compañía.

Foto: Especial

La verdadera razón por la que Logan Paul va por el título de WWE

Ya lo dijo aquel gran pensador de nuestro ‘Megico Majico’, el MC Dinero: “El dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero“. Y al parecer todos en la WWE entendieron a la perfección las palabras de este MC legendario.

De acuerdo con información de The Wrestling Observer, la decisión de que Logan Paul vaya al evento en Arabia Saudita como el retador al campeonato unificado de WWE en manos de Roman Reigns, es debido a los jeques árabes.

Foto: Twitter (@WWE)

¿Cóóóóómo? Así es, el Príncipe de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, fue el encargado de solicitar a la WWE tener más luchas entre celebridades en Arabia Saudita y Logan Paul es una mega estrella en aquel país, por lo que se destapó la verdadera razón.

Esta decisión no gustó a todos los aficionados del wrestling, porque Logan Paul no tiene ningún merecimiento luchitico para pelear por el campeonato, más que su popularidad y el dinero, que es lo que mueve los planes… además de ser el que paga las cuentas en toda la WWE -de amor a la lucha libre no se vive, oigan-.

Además, está naciente rivalidad entre el YouTuber y el ‘Jefe Tribal’ inyectará una nueva frescura a Roman Reigns, porque ya ha defendido el título contra casi todos los luchadores de WWE y un nuevo retador podría ser bueno para su personaje.

Foto: Especial