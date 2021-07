La evolución de Money in the Bank: de lucha en Wrestlemania a tener su evento propio en WWE

La WWE siempre está tratando de innovar para todos los fanáticos, las luchas tradicionales, a pesar de ser atractivas, no llenaban los requerimientos de todos los fanáticos, es por eso que las luchas en jaula, escaleras, extremas y Money in the Bank fueron creadas.

Desde que Vince McMahon tomó las riendas de la WWE, comenzó -junto a su equipo- a crear nuevas atracciones para llegar a la mayor cantidad de gente posible, así nació la lucha en ataúd, la lucha tipo infierno, la Hell in a Cell y muchas más que se volvieron icónicas dentro del mundo de la lucha libre.

A mediados de la década de los 2000’s, nació un experimento, que dentro del guión de rivalidades en la lucha libre, fue creada por Chris Jericho -curiosamente hoy competencia de WWE en AEW– y nombrada Money in the Bank.

Un maletín colgaría en lo alto del ring y para alcanzarlo tenías que subir en lo más alto de una escalera y la recompensa al ganarlo sería una oportunidad titular dentro del lapso de un año, que podía hacer efectiva en cualquier momento que quisiera el luchador y contra el campeón que él quisiera.

Inicialmente fue una lucha integrada al pago por evento Wrestlemania 21, Christian, Chris Jericho, Chris Benoit -aquí sí podemos hablar de él-, Kane, Shelton Benjamin y Edge fueron los primeros participantes y lo ganaría la superestrella categoría “R” y catapultaría su carrera a los planos estelares.

Historia de la lucha “Dinero en el banco”

Después de que Edge ganara el maletín de Money in the Bank en 2005, haría efectiva su cláusula para pelear por el campeonato en enero del 2006 en el evento New Years Revolution contra John Cena y sería el primer campeón en canjear el maletín satisfactoriamente.

Año con año, se celebraría la lucha Money in the Bank en Wrestlemania hasta la edición de Wrestlemania 26 teniendo como ganadores a Rob Van Dam, Mr. Kennedy -que lo perdería contra Edge debido a una lesión-, CM Punk en 2 Wrestlemanias consecutivos y finalmente Jack Swagger. Todos y cada uno de ellos (incluyendo Edge) cobrarían satisfactoriamente su maletín de Money in the Bank.

Después de la última lucha en Wrestlemania XXVI que Jack Swagger ganaría, el evento se comenzó a transformar y dejaría el PPV de la “vitrina de los inmortales” para pasar a ser un evento propio que se celebraría año con año y hasta la fecha.

La lucha evolucionaría y tendría 2 maletines por evento

Durante varios años, la lucha de Money in the Bank era exclusivamente para los hombres de la WWE, pero ante la implosión de la lucha femenina protagonizada principalmente por “The Fourhorse Women”, las mujeres fueron incluidas en este PPV, a partir de 2017 se celebraría una edición para las mujeres durante el evento.

Hasta la fecha 4 mujeres han ganado el maletín de Money in the Bank y más adelante diremos quiénes fueron para no darles el spoiler completo.

Todos los ganadores de Money in the Bank