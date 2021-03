Oficial: Neymar se pierde la vuelta de los octavos de final ante el Barça en Champions League

Lo que se venía rumorando, se confirmó. Neymar no podrá jugar en contra de su ex equipo en Champions League, la lesión en los abductores y francamente ya no sabemos si es buena noticia para el Barcelona o no, de todos modos sin él les metieron 4 goles como locales.

PSG quiere cuidar a sus activos y conseguir el tan ansiado título que se les ha negado después de una inversión multimillonaria. Es por eso que mejor ponen a Ney a descansar y cuidarlo para lo que viene, si es que el conjunto culé no les da la sorpresita.

En conferencia de prensa previo al partido, el DT del PSG, Mauricio Pochettino comentó sobre la baja de su jugador: “Neymar ha hecho un gran esfuerzo pero no podrá jugar. Tenía mucha ilusión de jugar este partido. Es un momento difícil para él pero le faltan algunos días“.

🎙 Mauricio Pochettino: “Neymar ha hecho un gran esfuerzo pero no podrá jugar. Tenía mucha ilusión de jugar este partido. Es un momento difícil para él pero le faltan algunos días.”#VamosParis 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 9, 2021

¡Ya se le está haciendo costumbre! Desde que llegó al PSG, Neymar se ha perdido (contando la del miércoles contra el Barcelona) 3 fases eliminatorias de octavos de final. En 2018 se perdió la vuelta ante el Madrid y fueron eliminados, la segunda en 2019 contra el United y también fueron eliminados… será que es un augurio para una noche mágica catalana.

Ney comenzó a trabajar con el equipo en la última semana y seguirá con su proceso de recuperación de manera individual, así lo informó el PSG en un comunicado. La lesión que sufrió ante el Caen, podría costarle muy caro al equipo, más de lo que ya ha costado el brasileño.

¿Quién más se pierder el partido?

Moise Kean y Juan Bernat son las únicas bajas para el partido de Champions League, el primero sigue en aislamiento debido al COVID-19 y el español aún no se recupera de la lesión que lo aqueja, y al igual que Neymar continuará con su recuperación por separado.

Las buenas nuevas para el PSG es que Mbappé sí podrá estar con el equipo, mucho de la victoria en el Camp Nou fue gracias a él y recuperan a Ángel Di María. Mauricio Pochettino tendrá carro casi completo para evitar que el Barcelona pueda hacer la hazaña y se repita lo del 2017.