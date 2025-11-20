La NFL llegaría a París en 2026 con un juego internacional de los Saints

Lo que necesitas saber: Los Saints tienen una estrecha relación con Francia por el lazo de Nueva Orleans con ese país y por un contrato de marketing

París está cerca de unirse a la lista de ciudades que reciben un partido oficial de NFL, lo cual ocurriría tan pronto como el próximo año. La noticia la dio a conocer nada menos que el presidente de los New Orleans Saints, Dennis Lauscha, pues ese equipo sería “local” en la capital francesa.

Foto: New Orleans Saints (Facebook)

NFL en París: Saints jugarían como locales en el Stade de France

“Es posible que tengan noticias en las próximas semanas de que tendremos un partido internacional en París”, fue textual lo que dijo Lauscha. O sea que no, aún no está confirmado, pero ya para que lo diga el presidente de un equipo, es porque la cosa está muy avanzada.

El partido se jugaría en el mítico Stade de France, el cual tiene capacidad para 80 mil aficionados, recinto acostumbrado a recibir grandes eventos como la final del Mundial o de la Champions League.

Stade de France, sede del futbol en los Juegos Olímpicos 2024 / Foto: Getty

Es súper lógico que Saints juegue como “local” en París

Son varias las razones por las que los New Orleans Saints son el equipo ideal para jugar un partido internacional de NFL en París. En primer lugar, porque tienen los derechos de marketing de la liga en ese territorio.

“Nosotros tenemos los derechos de marketing en Francia y Mónaco, así que tiene mucho sentido. Estamos muy emocionados de esa posibilidad”, dijo también el presidente del equipo.

Foto: New Orleans Saints (Facebook)

Y eso no es todo, pues Nueva Orleans también tiene un lazo con Francia. Luisiana, el estado donde está la ciudad, fue una colonia francesa hace muchos años, entre 1682 y 1803. De hecho Nueva Orleans se fundó así originalmente, como una colonia francesa.

¿Además te has preguntado qué significa el logo de los Saints? Es una Flor de Lis, símbolo de la realeza francesa. El equipo lo usa precisamente por el lazo de Nueva Orleans con Francia.

También tiene sentido dado que los equipos de la Conferencia Nacional tendrán un partido extra como locales en 2026, por eso del calendario impar de 17 semanas. Esos juegos extras suelen “sacrificarse” para partidos internacionales (por eso tenemos la esperanza de que Cowboys juegue como local en México el próximo año).

Foto: New Orleans Saints (Facebook)

Pues ya te estaremos avisando si se llega a hacer oficial que la NFL llega a París en 2026, porque lo dicho, todavía no es oficial, pero seguro que el dueño de los Saints no nos está mintiendo.