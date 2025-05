Lo que necesitas saber: El Washington Commanders vs Miami Dolphins se jugará el 19 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Atención fans de la NFL. La temporada 2025 nos traerá varios juegos internacionales muuuy emocionantes. Uno de ellos y el último en hacerse oficial es Cheifs vs Chargers que se jugará en Brasil.

Y aunque México no forma parte del calendario, no podemos negar que los siete juegos internacionales son muy atractivos. La NFL no solo visitará Brasil, también pasará por Madrid, Londres, Irlanda y Berlin.

Foto: @Chargers

Juegos internacionales de la NFL 2025

La primera parada de la NFL fuera de Estados Unidos en el 2025 será en la Corinthians Arena de Saõ Paulo con el juego de los Los Angeles Chargers el 5 de septiembre precisamente contra Chiefs.

Despúes los Minnesota Vikings y Pittsburgh Steelers viajarán al Croke Park en Dublin, Irlanda para el siguiente juego internacional el 28 de octubre.

Los juegos entre Minnesota Vikings vs Cleveland Browns y Denver Broncos vs New York Jets serán en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el 5 y 12 de octubre, respectivamente.

Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars se enfrentarán el Wembley Stadium. Mientras que, los Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts viajarán al Olympic Stadium en Berlin, Alemania.

Y la cereza del pastel será el Washington Commanders vs Miami Dolphins del 19 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Estadio Santiago Bernabéu – Foto: Getty Images

Calenario NFL 2025

N° Juegos Fecha Sede 1 Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers 5 de septiembre 2025 Corinthians Arena, Saõ Paulo 2 Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers 28 de septiembre 2025 Croke Park (Dublin, Irlanda) 3 Minnesota Vikings vs Cleveland Browns 5 de octubre 2025 Tottenham Hotspur Stadium 4 Denver Broncos vs New York Jets 12 de octubre 2025 Tottenham Hotspur Stadium 5 Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars 19 de octubre 2025 Wembley Stadium 6 Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts 9 de noviembre 2025 Olympic Stadium (Berlin, Alemania) 7 Washington Commanders vs Miami Dolphins 16 de noviembre 2025 Santiago Bernabéu Stadium (Madrid, España)

A los aficionados mexicanos les tocará esperar un poco más para tener de regreso a la NFL. Se había dicho que podría volver en el 2025, sin embargo, las remodelaciones en el Estadio Azteca y los preparativos para el Mundial 2026 retrasaron su visita, al menos dos años.