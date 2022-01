Esta es la última carta que jugará Djokovic para evitar la deportación de Australia

Novak Djokovic finalmente conocerá si será deportado de Australia o si podrá permanecer para jugar el Australian Open, luego de que el gobierno de ese país cancelara una vez más la visa tras una serie de irregularidades y contradicciones dadas a conocer en los últimos días, como el presunto error en el llenado del formulario a su llegada a Melbourne.

Djokovic volvió a apelar la decisión, por lo que el proceso requiere un par de audiencias. La primera se celebró el 14 de enero y en ella se presentaron los alegatos tanto de la defensa de Djokovic, como por parte del gobierno australiano, que insiste en que el tenista ingresó de manera ilegal al no contar con el esquema completo de vacunación, además de que incitaría a la población australiana a evitar las vacunas.

La defensa de Djokovic argumenta que este segundo alegato es discriminatorio, y es esta la última carta para que el serbio se quede en el país y dispute el Australian Open ¿Se imaginan la reaccionó de los aficionados australianos en sus partidos?

¿Djokovic está detenido?

El juez Anthony Kelly ordenó que el tenista estuviera con sus abogados mientras se desarrollaba la primera audiencia y en el mismo lugar estuvieron al menos dos oficiales de la Fuerza Fronteriza, por lo que técnicamente Djokovic está detenido.

“¿Por qué lo maltratan, por qué lo humillan, no solo a él sino también a su familia y a toda la nación?. Si quieren prohibir a Novak Djokovic ganar un décimo trofeo en Melbourne, ¿por qué no expulsarlo inmediatamente? ¿Por qué no le dijeron que era imposible obtener un visado para su país”, compartió el presidente de Serbia, Aleksandar Vučic.

La audiencia definitiva

Con los alegatos presentados, a Djokovic le queda sólo esperar la segunda audiencia, pactada para comenzar el sábado 15 de enero a las 16:30, tiempo del centro de México.

En la audiencia estarán presentes tres jueces, quienes decidirán finalmente si el tenista serbio debe quedarse en Australia y jugar el torneo, o ser deportado.