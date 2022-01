Novak Djokovic ya conoce a su rival en Australian Open, pero su participación sigue en el aire

Después de tantos dimes y diretes en el Australian Open con el tema de Novak Djokovic, la vacunación y la posible expulsión del serbio del país; todo eso quedó un poco atrás y se dieron a conocer los cruces para arrancar el torneo este 17 de enero.

Por lo menos, el cuadro de competencia para los hombres en el Australian Open está totalmente completo y si se lo pregunta, está incluido Novak Djokovic y eso que está en el aire no sólo su participación, sino su estadía en Australia.

Novak Djokovic ya pudo salir del hotel donde se encontraba aislado, en lo que se resolvía todo el tema controversial que ha generado con la excepción médica que recibió para jugar el Australian Open y ya se le vio en canchas entrenando para defender su campeonato.

Pero con todo y la controversia si jugará o no, ‘Nole‘ a su compatriota Miomir Kecmanovic en la primera ronda del Australian Open y en caso de que todo pudiera salir bien para Novak Djokovic (pensando en que sí jugará), en la siguiente ronda se enfrentaría a Matteo Berrettini.

Y pese a todos los conflictos que tiene Novak Djokovic para jugar el Australian Open, sigue siendo el favorito para repetir el campeonato. En el sitio de apuestas DraftKings Sportsbook es el mejor ubicado a ganar con un +130 y le sigue Daniil Medvedev con +180.

Novak Djokovic nuevamente en el ojo del huracán

La cadena Antena 3 reveló un video que no le caerá nada bien al entorno de Novak Djokovic, pues no sólo mintió en su formulario de entrada a Australia, en el que aseguraba que no había salido de Serbia tras su positivo por COVID-19… pues es más falso que un dólar azul.

Pero más pronto cae un hablador que un cojo y la cadena española publicó un video en el que ‘Nole’ pasó la Navidad en Marbella, junto a sus amigos, sin mascarilla y obviamente sin guardar la sana distancia que debería con la pandemia.

Desafortunadamente para Novak Djokovic esta prueba puede ser bastante perjudicial para él en el Australian Open, pues puede hacer que el gobierno del país le retire nuevamente a visa este mismo viernes 14 de enero y no poder defender su trono en el torneo.