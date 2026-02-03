Lo que necesitas saber: Los padres de Obed nacieron en Michoacán y se mudaron a finales de los 90 a Alaska

Obed Vargas se convirtió en el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Llega a España procedente del Seattle Sounders de la MLS y con muchos sueños que cumplir ¿Lo mejor de todo? Aunque cuenta con doble nacionalidad, Obed decidió jugar para México gracias a los extintos Monarcas Morelia.

Antes de decidirse por México disputó varios partidos en categorías inferiores con Estados Unidos. Entre ellos el Mundial Sub 20 que se celebró en Argentina, y al cual México no acudió tras quedar eliminado del Premundial y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Por qué Obed Vargas tiene nacionalidad mexicana?

Obed Gómez Vargasnació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Por lo que es estadounidense de nacimiento, sin embargo, también cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a sus padres, quienes son originarios de Michoacán.

Su padre, quien tiene el mismo nombre, es aficionado del desaparecido Monarcas Morelia y de hecho jugó en las categorías inferiores de este club. Se desempeñaba como delantero. Sin embargo partió hacia Estados Unidos en la década de los 90 en busca de mejores condiciones de vida; trabajando procesando salmón en Alaska.

Para ese entonces ya conocía a Marisol, a quien visitaba cada que regresaba a México para ver a su familia hasta que, finalmente se la llevó a Alaska y se casó con ella en 1999. Actualmente tienen una empresa de limpieza, además de cuatro hijos: Obed, Marisol, Frida y Abad. Todos juegan futbol y le van al América, el equipo favorito de su madre.

Obed Vargas y el sueño de ser futbolista

Obed, al igual que sus hermanas y su hermano menor, que es portero, crecieron jugando en el equipo de futbol que formó su padre. Era el jugador que más destacaba y a los 14 años salió de Alaska para probar suerte en la academia del Sounders.

Casi un año después debutó con el primer equipo, en 2021, a los 15 años y 351 días de edad, con lo cual es el tercer jugador más joven en debutar en la historia de la MLS, además de ser el primer hispano proveniente de Alaska que se convierte en futbolista profesional.

Fue así que llamó primero la atención de la US Soccer, por lo cual fue convocado a diversas categorías hasta jugar el Mundial Sub 20, en 2023, sin embargo renunció a finales del 2023. En su penúltimo partido con Estados Unidos, le marcó un gol a México.

Uno de los aspectos por los cuales prefirió representar a México es que creció viendo futbol mexicano, y no el estadounidense. Con su padre veía los juegos de Monarcas Morelia, por lo cual manifestó su deseo públicamente el 13 de julio.

Obed cumplió con los requisitos que FIFA exige para cambiar de federación, entre los cuales destaca un periodo de un año sin ser convocado ni haber jugado con la primera selección, por lo cual quedó libre en el mes de mayo de 2024 y desde entonces ha disputado partidos con la Sub 20 y la Sub 23.

¿Qué posición juega Obed Vargas?

Obed juega como mediocampista y aunque su juego principalmente se basa en el centro o como pivote, también juega por cualquiera de las bandas, por lo cual es un jugador polivalente y este aspecto lo convierte en un futbolista atractivo en toda regla.

Tiene buen disparo de media distancia y aunque no tiene tanto gol, es un buen generador de futbol, y durante la Leagues Cup marcó el único gol de su equipo en la derrota 3-1 ante Necaxa. ¿Crees que la arme en el Tricolor?