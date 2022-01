Las palabras de Novak Djokovic tras la cancelación de su visa en Australia: “Deseo lo mejor para el torneo”

Después de 12 días de polémica y una batalla legal que terminó perdiendo, Novak Djokovic dejó Australia y regresó a su natal Serbia. El mejor tenista del mundo en la rama varonil tenía la intención de disputar el Australian Open con una exención médica y sin haberse vacunado contra el COVID-19, lo cual desató un sinfín de críticas hacia el tenista, la ATP y los organizadores del torneo.

El gobierno australiano se encargó de detener a aquellos jugadores que ingresaron al país sin vacuna. Lo mismo sucedió con la checa Renata Voracova, quien salió de Australia desde el 9 de enero para evitar los juicios a los que sí recurrió ‘Nole’. Sin embargo, el desenlace fue el mismo en ambas historias.

Novak Djokovic fue captado en el aeropuerto de Melbourne luego de que se anunciara la decisión de la Corte Federal de Australia. La deportación no es tan sencilla como volver a casa, ya que además de no poder defender el título del Australian Open, el serbio tampoco podrá viajar a este país durante los próximos tres años.

Las palabras de Novak Djokovic antes de dejar Australia

Una vez que se anunció la decisión unánime de los tres jueces australianos, Novak Djokovic dio a conocer su postura. Resignado y dispuesto a marcharse, declaró que espera que la atención se enfoque solo en el Australian Open y en aquellos que sí podrán jugarlo (tal como ya lo habían pedido otros tenistas). Además, dejó claro que tardará un rato en volver a hablar ante los medios.

“Estoy muy decepcionado con la Corte decidiendo cancelando mi pedido de revisión a la decisión del Ministerio de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto. Respeto la decisión de la Corte y voy a colaborar con las autoridades para mi salida del país.

No me siento cómodo siendo el foco en las últimas semanas y espero que ahora todo vaya al juego y al torneo que amo. Me gustaría desearle a jugadores, oficiales del torneo, voluntarios y fanáticos lo mejor para el torneo.

También me gustaría agradecer a mi familia, amigos, equipo, hinchas y a mis compatriotas serbios por su apoyo. Fueron una gran fuente de fuerza para mí. Voy a tomarme un tiempo para descansar y recuperarme antes de volver a realizar una declaración“, dijo según ESPN.

Por su parte, el primer ministro australiano Scott Morrison se dijo satisfecho con la decisión en medio de un repunte contagios de coronavirus en todo el mundo: “Esta decisión de anulación se adoptó por motivos de salud, seguridad y mantenimiento del orden, sobre la base de que era de interés público“, expresó en un comunicado.

Quienes sí están muy molestos son los serbios. El presidente Aleksandar Vucic aseguró que la política derrotó al deporte y que Australia se humilló a sí mismo hasta ponerle fin al “maltrato” que sufrió Novak Djokovic.