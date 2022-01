Nadal, Zverev y Osaka: La opinión de las figuras del tenis sobre Novak Djokovic y el Australian Open

La incertidumbre sobre Novak Djokovic y la posibilidad de que juegue el Australian Open crece con el paso de los minutos. La mayoría de las personas que residen en Australia piden su deportación de acuerdo con las encuestas y los grupos antivacunas tomaron al serbio como un estandarte. Pero parece que lo menos importante estos días es el tenis.

Entre una postura y otra han surgido debates, protestas y por supuesto, un sinfín de cuestionamientos. Mientras el gobierno local decidió cancelar la visa del tenista por segunda vez y este tuvo que volver al hotel de inmigración, sus rivales y colegas entrenan en el complejo del primer Grand Slam del año.

Desde Rafael Nadal y Alexander Zverev que se encuentran también en el cuadro de la ATP, hasta Naomi Osaka y Garbiñe Muguruza que viajaron para competir por la WTA ya tuvieron la oportunidad de dar su punto de vista. Algunos prefieren evitar la polémica y otros simplemente quieren que el tema Djokovic termine para darle prioridad a lo que los llevó al Australian Open.

¿Qué dicen las figuras del tenis sobre el caso de Djokovic en el Australian Open?

Rafael Nadal fue uno de los tenistas más neutrales durante los últimos días; sin embargo, dejó muy claro que la extensión del tema era innecesaria. Por ello, reconoció la relevancia de Novak Djokovic en este deporte sin dejar de lado que el Australian Open en sí debería ser lo más importante para todos.

“Te diré una cosa muy clara. Novak Djokovic es uno de los mejores tenistas de la historia, sin duda. Pero no hay un solo jugador en toda la historia que sea más importante que un evento. Ni Roger, ni Novak, ni yo; ni Björn Vorg que fue increíble en sus tiempos. El tenis sigue y el Australian Open es más grande que cualquier tenista; será un gran torneo con o sin él“, dijo el español en conferencia de prensa.

Por su parte, Naomi Osaka llega al Australian Open como campeona defensora, lo mismo que Djokovic si puede jugar. Los medios de comunicación aprovecharon su conferencia de prensa para hacerle la misma pregunta que a casi todos los tenistas y ella prefirió evitar su postura porque considera que no marcará una diferencia.

“Honestamente creo que lo que pienso no es muy importante. He visto a la gente de los dos lados y una opinión no va a cambiar nada, solo crea mayor controversia. Creo que es una situación desafortunada. Es un gran jugador y es triste que la gente lo recuerde de esta forma, pero también creo que le corresponde al gobierno de Australia cómo manejarlo“, explicó la dos veces campeona de este Grand Slam.

Del apoyo de Zverev al enojo de Tsitsipas

Otras figuras del deporte blanco se inclinaron por apoyar a Novak Djokovic luego de la travesía que vivió previo al Australian Open. Este es el caso de Alexander Zverev, quien estuvo en contacto con el serbio: “Tenía una visa, ¿verdad? No creo que hubiera viajado aquí sin pensar que no tenía opciones de jugar. Hablé un día con él y le mostré todo mi apoyo. No sé lo suficiente sobre este tema, la verdad, pero creo que si no fuera Djokovic esto no sería un drama tan grande“.

No obstante, también hay opiniones fuertes en contra de toda esta novela. El griego Stefanos Tsitsipas argumentó que prácticamente ningún otro jugador habría actuado de la misma manera porque la mayoría ni siquiera puede permitirse contemplarlo.

“Ha estado jugando según sus propias reglas. Ha hecho algo que no todos los jugadores del circuito tienen las agallas de hacer, sobre todo después de que la ATP nos anunciase los diferentes criterios para entrar al país. No muchos podrían pensar en viajar a Australia no vacunados o sin seguir los protocolos. Poner así un Grand Slam en riesgo es una verdadera osadía“, arremetió el número cuatro del mundo.