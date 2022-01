La tenista Renata Voracova dice que no se vacunó contra el COVID “porque estaba ocupada”

El Australian Open, Novak Djokovic y Renata Voracova robaron los reflectores durante los últimos días debido a la polémica por las exenciones médicas y la vacunación contra el COVID. Ambos tenistas estuvieron aislados durante varios días hasta que la checa decidió regresar a su país y no continuar con los trámites correspondientes.

El gobierno australiano también le quitó la visa a Voracova, quien fue trasladada al mismo hotel de inmigración que ‘Nole’ para esperar una resolución. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa explicó que ella decidió salir de Australia antes de terminar con el proceso.

“Voracova abandonó Australia el sábado basándose en su propia decisión de poner fin a su participación en el torneo debido a complicaciones con sus visados. La decisión no se basó en una expulsión del país“, dijo. Por su parte, la misma Voracova se encargó de contar su versión a la prensa de su país.

La razón por la que Renata Voracova no se vacunó contra el COVID

La exención médica de Renata Voracova refería a un contagio reciente de coronavirus, pero también es cierto que no está vacunada. Esto genera mayor controversia alrededor de su caso y abre la conversación sobre una postura antivacunas. No obstante, la checa aseguró que su situación no pasa por eso, sino porque estuvo muy ocupada y no tuvo tiempo de asistir a recibir las dosis.

“No conozco los detalles de las peticiones de Novak, pero cada caso es un poco diferente. No me vacuné porque estaba ocupada. Lo planeé y me contagié de COVID-19 después. No había tiempo para hacerlo. No estoy completamente en contra de la vacunación. Como he dicho, nuestros casos son diferentes“, explicó en entrevista con idnes.cz.

Asimismo, Voracova relató que cumplió con todas las exigencias de los directivos de Tennis Australia. Pero ya sabemos que la filtración de documentos confirmó un error del organismo y el retiro de las visas es una de sus consecuencias directas.

“Hice todo lo que me pidieron. Aparentemente Tennis Australia nos engañó y eso es molesto. Quería concentrarme en el tenis, no en visas o en una cuarentena. Es realmente extraño que pasara una semana aquí para jugar un partido y que luego llegaran por mí. Fueron dos días de solo enviar correos a los abogados, a la Asociación y a quien está a cargo de las visas“