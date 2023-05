La delegación mexicana que brilló en el Mundial de Natación Artística de 2023 en Egipto, llegó a la CDMX y declararon sobre la falta de apoyo de CONADE y del mismo gobierno.

El equipo que representó a México en el Mundial, sufrió mucho para llegar a sus competencias y hasta tuvieron que vender algunos uniformes para hacer colectas y costear los viajes.

Por su puesto, esto recaudado no fue con lo que lograron hacer el viaje y hospedarse en las diferentes ciudades en las que estuvieron, porque Carlos Slim y Arturo Elias Ayub ayudaron a la delegación mexicana.

Carlos Slim – FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Ya en Egipto, la delegación mexicana brilló en todo lo alto y puso el nombre de México con letras doradas, porque fueron dos preseas doradas las que consiguieron, de hecho, las primeras dos en la historia de estos eventos.

Y tras el éxito, AMLO, negó que no tuvieran apoyo por parte de Sedena y la CONADE, pero la delegación mexicana le desmiente a su llegada a la CDMX.

Porque lamentablemente, no es tema exclusivo de las nadadoras artísticas, sino de muchos atletas en México.

El equipo mexicano se llevó el oro en natación artística – Foto: Twitter (@wolrdaquatics)

Las palabras de la delegación mexicana sobre la falta de apoyo para el Mundial de Natación Artística

Este 17 de mayo, la delegación mexicana llegó al aeropuerto de CDMX y comentaron sobre la falta de apoyo económico para el Mundial de Natación Artística.

“Seguimos teniéndolos (salarios de la Sedena), no se nos han retirado e incluso de aquí vamos con ellos a saludarlos y enseñarles las medallas, pero esa información de que una parte de viáticos fue cubierto por la Sedena no es así“, dijo Nuria Diosdado.

“Este viaje sale cien por ciento de la Fundación Telmex-Telcel, vuelos, hospedaje y alimentación lo cubrieron en su totalidad. El dinero no pasó por nosotras, fue dinero que ellos pagaron directamente a la agencia de viajes“, finalizó.

Nuria Diosdado, atleta de la delegación mexicana que consiguió un oro en el Mundial de Natación Artística -Foto: Getty Images

Pero, desafortunadamente, no todas las atletas pertenece a Sedena, como Jessica Sobrino: “A lo mejor no tiene toda la información completa y de nuestra parte se la queremos hacer llegar“, dijo.

“Sí tenemos algunas atletas de Sedena, yo no forma parte, pero Sedena no nos pagó viáticos ni el viaje. No percibimos becas desde enero. Nuestras entrenadoras no reciben sueldo, tenemos a una que tiene 11 meses sin cobrar“, agregó.

Ana Guevara, titular de la Conade – Foto: Cuartoscuro

La entrenadora también comentó sobre la situación

Adriana Loftus, entrenadora de la delegación mexicana, habló sobre el tema de la falta de apoyo por parte de la CONADE y del gobierno.

“Si no hubiera sido por la iniciativa privada nunca hubiéramos podido costearlo, a pesar de que juntamos fondos con venta de uniformes, toallas, pero jamás la cantidad que necesitábamos“, dijo.

“Me da tristeza, porque dinero hay y que se nos haya retirado el apoyo nos da tristeza. Son sentimientos encontrados, de tristeza, coraje“, mencionó.