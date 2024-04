Lo que necesitas saber: Este sería el primer partido oficial de Lionel Messi en México, aunque ya estuvo en dos ocasiones en suelo mexa

Puede que muchos aficionados no estén interesados en la Concachampions y no los culpamos, el nivel no es lo más destacable… pero, cuando Messi entra en el panorama, todo toma un nivel diferente.

Messi le cambia la importancia a cualquier torneo que disputen, ya sea la Concachampions o la primera división de San Marino, porque el astro argentino es un auténtico “game changer”, como dicen en el gabacho.

Entonces, en las instancias más cercanas al título, la participación del campeón del mundo toma más relevancia para el Inter Miami y los reflectores están más encendidos que nunca.

La participación de Messi ante Rayados, es una incógnita – Foto: Agencia Mexsport

Lesiones podrían poner en riesgo a Messi contra Rayados

Desafortunadamente para todos los aficionados del Inter Miami, las lesiones son una constante en el paso del argentino por su equipo, aunque tampoco lo han limitado del todo.

Ya los hizo ganar la Leagues Cup y en la Concachampions los podría meter entre los cuatro mejores de la zona de Concacaf, pero a la ida de los cuartos de final, llega medio tocado.

Fueron siete partidos los que tuvo el Inter Miami en marzo de 2024, pero fueron tres los partidos que se perdió por una lesión muscular y un encuentro más por descanso.

La gran interrogante previo a un partido con importante como los cuartos de final de ida ante Rayados, es si podrá jugar o no, Lionel Messi. Es importante porque, el primer partido en el ‘Gigante de Acero’ podría marcar el rumbo de la eliminatoria.

Las lesiones podrían hacer que el argentino no esté en el ‘Gigante de Acero’ – Foto: Getty Images

Las palabras del Tata Martino previo a enfrentar a Rayados

El estratega del Inter Miami -enemigo público declarado de los jugadores de la Selección Mexicana y afición- habló en conferencia de prensa sobre el partido de Concachampions.

Peeeeeeeeeeeeero, aunque sí hubo muchas preguntas sobre otros temas, la mayoría de la gente quería saber sobre si jugará o no, Lionel Messi contra Rayados.

Porque muchos aficionados de Rayados y de todo México, hicieron un sold-out con la venta de boletos solo para ver a Messi, sin tener la certeza de que el crack jugaría.

Y bueno, el Tata Martino no tiene una respuesta para todos aquellos que están con el jesús en la boca sobre sí podrán ver o no a Messi en la cancha de Rayados.

“Mañana definimos. Hoy no lo sé; entrenó, si, pero todavía quedan 24 horas. Lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos. Si bien, jugamos un partido demasiado importante mañana“, dijo el exDT de México.

Así que, tendremos que ir paso a paso, o en este caso, hora a hora para poder saber si Messi repartirá el queso en suelo mexicano, sale a la banca o deja a los que quieren verlo, vestido y alborotado.

Muchos pagaron para ver a Messi y se podrían quedar sin verlo – Foto: Getty Images

Te puede interesar