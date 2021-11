Cuando eres fanático de un equipo que no es de tu país y quieres ir a un partido, tienes que planificarlo perfectamente porque no es nada sencillo. Una pareja en Dallas decidió que querían ir a ver un encuentro del Tottenham.

Días de vacaciones, hoteles, traslados y demás; son sólo algunas de las cosas que tiene que hacer para planear un viaje como estos. Pero siempre surgen inconvenientes que pueden hacer de tu viaje, una auténtica decepción, como les sucedió a estos fans.

“De Dallas a Londres a Burnley. 31 horas, sin dormir, alimentados por café, galletas de queso y más café. Se prevén temperaturas frías y nieve para el día del partido. Las cosas que hacemos cuando amas tu club“, fue el mensaje que subió a su cuenta de Twitter uno de los dos aficionados.

Estos aficionados viajaron hasta Inglaterra para ver el partido entre Burnley y Tottenham programado para este domingo 28 de noviembre. Ya sabían de las bajas temperaturas, pero nunca pensaron que les podía afectar y hasta echar a perder todo el viaje.

Una nevada sacudió Burnley, donde se llevaría a cabo el partido y donde la pareja vería al equipo de sus amores, desafortunadamente hablamos en pasado porque los aficionados se quedaron sin ver al Tottenham y todo por el mal clima.

¿Qué paso con el partido Burnley vs Tottenham?

El mal clima está atacando a la Premier League, toda esta jornada se ha jugado con nieve en el campo de juego. Sólo en algunos estadios, la nevada fue peor que, en otros, es por eso que en algunos campos, se prefirió que no se jugara el encuentro.

Para desgracia de estos aficionados, el único partido en el que no se pudo jugar fue el Burnley vs Tottenham, incluso, cuando ya había gente dentro del estadio. Así que, las 31 horas de vuelo valieron poco la pena y no podrán quedarse para ver otro partido de los Spurs.

La Premier League aún no toma la decisión de cuándo se reprogramará ese juego, pero los fans estadounidenses del Tottenham ya podrán verlo desde la comodidad de su hogar y con algunas bebidas calientes, por eso de las nevadas en Estados Unidos.