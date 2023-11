Futbol, NFL y NBA: Estos son los partidos que no deberías perderte el fin de semana

Lo que necesitas saber: Tenemos grandes partidos en grandes ligas de Europa, el sorteo de la Euro 2024, un título mundial en disputa y partidos claves en la NFL y NBA

¡Mucho futbol! Sabemos que quien ama los deportes, ama toooooodos los deportes, pero este fin de semana el futbol sí se lleva las palmas. La mayoría de los partidos imperdibles son de “soccer” porque se vienen duelazos en el futbol europeo, hay un título en disputa y se define el camino para ser la mejor selección de Europa.

1.- Barcelona vs Atlético de Madrid

Aunque este partido no necesitaría mayor presentación, es importante mencionar que hablamos del tercer y cuarto lugar de la tabla general en España. Ambos llegan a este compromiso con 31 puntos, aunque el Barça con un partido más.

Partidos imperdibles del fin de semana / Foto: Getty

Los catalanes aún están resintiendo la ausencia de Ter Stegen en el arco, pero Iñaki Peña ha demostrado que puede ser de confianza. La pregunta es: ¿podrá detener a un Aleti que viene con una racha de 14 partidos consecutivos anotando al menos un gol?

Ambos equipos vienen de ganar y calificar a octavos de Champions, así que por motivación, no hay nada que temer. ¡Será un partidazo!

Partido Fecha y Horario Dónde ver Barcelona vs Atlético

LaLiga Domingo 3 de diciembre

14:00 hrs SKY Sports

2.- Leverkusen vs Dortmund

Este bien pudo ser un partido más hace unos años, pero ahora hablamos de un duelo en la cima de la Bundesliga. El Bayer de Xabi Alonso sigue imparable y una derrota con el Borussia podría significar perder el liderato de la Bundesliga ante el Bayern.

Lo de Leverkusen es una locura, pues son ya 13 victorias seguidas las que acumula en todos los torneos. Además, en casa han ganado todos sus juegos, y adivina qué… el partido contra Dortmund será en casa.

Leverkusen vs Dortmund entre los imperdibles del fin de semana / Foto: Getty

Para Dortmund la derrota también representaría despedirse de la posibilidad de ser campeón este año a pesar de lo temprano que es, pues se quedaría a 13 puntos de distancia del Leverkusen. Llega motivado tras humillar al Milán y calificar a octavos de final en la Champions, pero en Bundesliga no le ha ido muy bien y viene de dos derrotas en fila.

Partido Fecha y Horario Dónde ver Leverkusen vs Dortmund

Bundesliga Domingo 03 de diciembre

10:30 hrs SKY Sports

3.- Manchester City vs Tottenham

Lo sabemos, los Citizens son invitados recurrentes a nuestra agenda de partidos imperdibles, pero es que nunca decepciona. Lo incluimos cuando iba a jugar contra el Chelsea y fue un partidazo 4-4. Lo incluimos contra el Liverpool y también fue un gran empate.

Ahora se mide al Tottenham, equipo que viene en caída libre en la Premier League tras ilusionarse en las primeras jornadas. Sin embargo, sólo hay tres puntos de diferencia entre ambos y un triunfo de los Spurs sería ese revulsivo que necesitan para levantar de nuevo.

Manchester City en la agenda del fin de semana / Foto: Getty

Obvio no podemos dejar de mencionar que el Tottenham sigue padeciendo con las bajas, especialmente las de Richarlison e Ivan Perisic. Además sigue sin poder contar con su pareja estelar de centrales: Cuti Romero cumplirá su último partido de suspensión por la patada a Enzo Fernández, mientras que Micky van de Ven sigue lesionado.

Partido Fecha y Horario Dónde ver Manchester City vs Tottenham

Premier League Domingo 3 de diciembre

10:30 hrs Paramount+

4.- La final del Mundial Sub-17

Si has seguido el Mundial Sub-17, entenderás bien por qué incluimos este como un partido imperdible del fin de semana. Alemania y Francia buscan ese título que México ya ganó dos veces y ambos traen equipazos.

Los alemanes despacharon a Argentina en un partidazo con penales incluidos, mientras que Francia pudo con Mali.

Alemania tiene fe en su goleador Paris Brunner y en su figura Noah Darvich, del Barcelona.

Partidos imperdibles del fin de semana / Foto: Getty

Los franceses, por otro lado, han depositado su confianza en Mathis Lambourde, quien ya juega en la primera división de Francia. Pero también necesitan otro gran juego de su pareja de centrales, conformada por Bastien Meupiyou y Kayi Sanda, así como de su portero Paul Argney, todos claves para que Francia sólo haya recibido un gol en todo el torneo.

Se define un título mundial y no será un partido cualquiera.

Partido Fecha y Horario Dónde ver Alemania vs Francia

Final Mundial Sub-17 Sábado 2 de diciembre

06:00 horas TUDN y ViX

5.- Eagles vs 49ers

Lo dicho, el “soccer” se llevó el listado, pero no nos olvidamos de la NFL. Este fin de semana viene EL partido. San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles revivirán la última final de la Conoferencia Nacional, pero esta vez difícilmente será una paliza como aquel día.

Hablamos del partido entre el sembrado 1 y 2 de la Nacional, con sólo dos juegos de diferencia entre ambos. Eagles viene de vencer en fila a Chiefs y Bills, confirmándose como un candidato serio al Super Bowl, pero los 49ers ya salieron del bache y volvieron a mostrar el músculo de su ofensiva y el poder de su defensiva en sus más recientes partidos.

Eagles vs 49ers entre los imperdibles del fin de semana / Foto: Getty

Nos espera un duelo terrestre brutal. Tanto Eagles como 49ers están en el Top 5 en cuanto a anotaciones por tierra, lo cual no es raro viendo el nivel de Christian McCaffrey con SF, o el talento de Jalen Hurts para correr con el balón. Sin mencionar, claro está, el “tush-push” de Philadelphia que se ha convertido en un arma mortal para los rivales.

Seguro que Eagles buscará hacer mucho daño así, por tierra, pues jugarle a 49ers al pase es un riesgo ya que son el número 1 en intercepciones.

Pero aguas, porque ambos equipos son también 1 y 2 en defensa contra la carrera. 49ers sólo han permitido 902 yardas mientras que Eagles nomás ha dejado correr a sus rivales 938. ¡Será un choque tremendo imposible de pronosticar!

Partido Fecha y Horario Dónde ver Eagles vs 49ers Domingo 3 de diciembre

15:25 horas Canal 9 TV Abierta

PLUS: El Sorteo de la Euro 2024 y los cuartos de final en la NBA

Es difícil limitarse a 5 partidos o eventos cuando el mundo del deporte es tan amplio. Por eso vamos a dejarte dos recomendaciones extras.

Primero el sorteo de la Euro 2024. Este sábado 2 de diciembre se definen los grupos de la Eurocopa del próximo año y viendo los bombos, podría darse un grupo de la muerte con Francia, Dinamarca, Países Bajos e Italia, por poner un ejemplo. La transmisión en México será a las 11:00 horas a través del sitio web de la UEFA.

Tendremos el sorteo de la Euro 2024 / Foto: Getty

También te recomendamos echarle ojo el lunes 4 de diciembre a los cuartos de final del In-Season Tournament de la NBA. Pacers vs Celtics y Bucks vs Knicks serán a las 18:30 horas, mientras que Kings vs Pelicans y Lakers vs Suns serán a las 21:00 horas. ESPN tendrá la transmisión en TV de paga y en Star+.

