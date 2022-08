Millones de pilotos y pilotas sueñan con llegar a la Fórmula 1, pero apenas hay 20 lugares disponibles, así que la misión es complicada. Esto lo sabe bien el mexicano Pato O’Ward, quien actualmente corre con McLaren en IndyCar.

El regiomontano ya se subió al auto de Fórmula 1 en los tests en Abu Dhabi, pero eso no le garantiza nada. Además de tener el objetivo de ser campeón en su categoría primero, Pato se vería afectado por la llegada de Oscar Piastri al equipo; por si fuera poco, McLaren también contrató a Alex Palou y las oportunidades son cada vez menos.

Getty Images

Por ello, Pato O’Ward intenta quedarse tranquilo y enfocarse en la IndyCar. Si bien es cierto que piensa y se visualiza en grande, en este momento asegura que las ilusiones no sirven de nada porque las decisiones no están en sus manos y los directivos están dejando claro el camino que quieren tomar.

“No me sirve de nada tener esa ilusión. Hasta ese punto siento que he madurado en el aspecto de que la ilusión, es una ilusión muy lejana, porque aunque yo esté manejando en un nivel muy muy alto, que lo he estado haciendo, ni con eso los vas a poder convencer.

“Son muchísimas más cosas y políticas; son muchas cosas que están muy fuera de mi control, que yo jamás podré controlar y pues ahí lo tengo que dejar, porque no sirve de nada casarte con la ilusión“, explicó Pato O’Ward en entrevista para ESPN.

My 50th @IndyCar start will be one to remember ? pic.twitter.com/n0HMH1SLXg — Pato O'Ward (@PatricioOWard) July 25, 2022

Pato O’Ward se entretiene con el ‘Piastrigate’

Además de mantener los pies en la tierra, Pato O’Ward explicó sus motivos. Aunque el sueño sigue siendo real, el piloto mexicano cree que el crecimiento de la IndyCar es importante, por lo que también se ríe de lo que sucede entre Piastri, McLaren, Alpine y los dimes y diretes que podrían terminar en tribunales.

“Siento que ha sido de risa. Lo veo y me río. Porque no sé, ese mismo premio se lo ha puesto enfrente Zak Brown a muchos pilotos y tarde o temprano solo hay un ‘postre’ . Entonces lo único que me ha dejado pensando eso es pura risa, no es que no sea parte de eso; sí soy, la verdad que han sido tantas cosas que han estado cambie y cambie y más cambie y ahora pa’cá y ahora pa’llá… llego al mismo punto ¿qué me ayuda estresarme?

“La verdad es que desde principios de año le puse un alto y paré de pensar en eso, porque nomás, esa idea te ilusiona, por eso todos quieren dejar lo que tienen por esa ilusión. Pero soy un hombre listo, no estoy wey y sé cómo se han estado fichando las cosas. No me sirve de nada tener esa ilusión y a mí me encanta Indycar. Quiero que crezca, que vaya a México, que se haga mundial… quiero ayudar a que siga creciendo todo porque tiene un potencial inmenso“, sentenció Pato.

Reuters