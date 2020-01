El 2019 se ha ido pero nos ha dejado números de no creer, como que la pelea de Andy Ruiz frente a Anthony Joshua, fue más vista que las del ‘Canelo‘ Álvarez.

La revancha entre Anthony Joshua y Andy Ruiz del pasado 7 de diciembre, fue la que tuvo más rating que las dos que sostuvo Saúl el ‘Canelo’ Álvarez en 2019 en la plataforma de streaming DAZN. El mexicano se enfrentó a Daniel Jacobs y a Sergey Kovalev durante el año.

