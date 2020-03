Peter Crouch ha dejado el futbol hace tiempo y ahora es analista en televisión, y no lo hace nada mal. Aprovecha su experiencia como exfutbolista para dar un toque especial para opinar sobre algunos temas, por ejemplo de Raúl Jiménez y su futuro, y de vez en cuando suelta una que otra anécdota.

En esta ocasión, el espigado exdelantero reveló que se quedó con las ganas de jugar al lado de uno de sus más grandes ídolos, el brasileño Ronaldo Nazario. El británico fue cuestionado sobre el atacante con quien le habría gustado jugar y aunque elogió al neerlandés Denis Bergkamp, su favorito es el “Fenómeno”.

“Dennis Bergkamp fue especial y hubiera sido increíble jugar junto a él, pero mi elección sin dudas sería el Ronaldo el original”, respondió el británico para después dar pie a la anécdota del día en el que lo conoció en unas vacaciones en Ibiza, donde Ronaldo ni se enteró que Crouch también era futbolista.

“Lo conocí una vez, en realidad. Estaba de vacaciones en Ibiza y lo vi en la playa.Estaba ocupado, rodeado de botellas de cerveza y tenía un cenicero balanceando sobre su estómago”.

“Cada vez que terminaba su bebida, la supermodelo que estaba con él le traía otra. La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena para rechazarla, así que me acerqué. Esperaba que dijera: ‘¡Oh, eres Crouch!’ pero no tenía idea de quién era yo. Tomamos la foto y me fui sin que él supiera que yo también era futbolista”, pobre Crouch.

Los dos exdelanteros se mantienen ligados al futbol. Como dijimos antes, Crouch es feliz saliendo en la tele, mientras que Ronaldo es accionista mayoritario del Valladolid de la liga española.