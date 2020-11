Pjanic no estará satisfecho en el Barcelona ‘hasta ser titular y ganar muchos títulos’

Miralem Pjanic llegó al FC Barcelona hace unos meses y hasta el momento no se ha podido consolidar como titular. Sus objetivos son claros: quiere hacer mejor al equipo, contribuir y ganar títulos, por lo que espera seguir trabajando hasta conseguirlo.

El Barcelona no vive el mejor de los momentos y hay una ventana de oportunidad para Pjanic, pues con buenas actuaciones y ante las recientes lesiones que ha habido en el equipo, podría encontrar un lugar en el 11 inicial de Ronald Koeman.

Pjanic quiere ser campeón y ganarse un lugar en el Barcelona

De acuerdo a una entrevista que Pjanic dio a ‘Canal Plus’ de Francia, el bosnio habló de lo que han sido sus primeros meses en el FC Barcelona, donde sabe que tiene que trabajar mucho para ganarse la confianza de Koeman y posteriormente alcanzar algún campeonato.

“Estoy en el mejor club del mundo y con el estilo de juego que siempre he querido jugar. Pero aún no estoy satisfecho. Yo quiero tener la oportunidad de ganar los grandes títulos. Ese es mi objetivo. Quiero que seamos de los mejores y ganar títulos; eso es lo que quiero”, confesó Miralem Pjanic.

Además de esto, Pjanic comentó que tuvo la oportunidad de ir a grandes clubes en el pasado y estar ahora en el Barcelona es un gran reto, por lo que espera hacer las cosas bien y competir al tú por tú con sus compañeros.

“Tuve la oportunidad de ir antes a clubes como el Bayern o el Inter en el pasado pero no me pareció que fuera el momento adecuado. Pude ir también a la Juventus dos años antes pero sentía que no era el momento. No quería perder dos años de jugar regularmente en un equipo donde estaban Pogba, Pirlo y Vidal. Ahora juego en el Barca y es todo un reto“, dijo Pjanic.

Finalmente Pjanic habló de cómo es como futbolista y qué es lo que peude aportar. Quizá no es el jugador más rápido o el más atrevido, pero da juego a sus compañeros e intenta generar mucho peligro.

“Mi futbol es ver las cosas antes y acelerar. No soy el más rápido del equipo pero hago que el balón corra rápido. Y esa es mi visión del futbol. No soy el mejor físicamente, aunque lo he trabajado. Pero sobre todo mi futbol es el control, pase, visión. Para mí el futbol es ser inteligente en el campo”, sentenció Miralem Pjanic.