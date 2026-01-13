Lo que necesitas saber:
Los ganadores de la Ronda Divisional se enfrentarán en las FInales de División, un paso antes del Super Bowl LX
Los fans de la NFL tuvieron agenda llena este fin de semana. Después de un último juego de Lunes por la Noche, tenemos listo el siguiente paso de los playoffs de la NFL y el calendario de juegos para la Ronda Divisional.
Resultados Ronda de Comodines
En el camino rumbo al Super Bowl 2026 se quedaron los Jaguars, los Eagles, los Chargers y los Steelers. Con boleto seguro están Bills, 49ers, Patriots y los Texans después de la victoria en Lunes por la Noche.
|Partido
|Resultado
|Panthers vs Rams
|31 – 34
|Bears vs Packers
|31 – 27
|Jaguars vs Bills
|24 – 27
|Eagles vs 49ers
|19 –23
|Patriots vs Chargers
|16 – 3
|Steelers vs Texans
|6 – 30
Recordemos que Broncos y Seahawks libraron Ronda de Comodines por liderar sus respectivas conferencias, así que ya están las Divisionales.
Así quedan las Rondas Divisionales
Con los resultados del fin de semana, tenemos ya la Ronda Divisional, los cuales se realizarán el próximo 17 y 18 de enero. De ahí saldrán las Finales de Conferencia, las cuales podremos ver el 25 de enero…
Luego, todo estará listo para el Super Bowl LX que se disputará el 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
|Partido
|Fecha y Horario
|Dónde ver
|Seahawks vs 49ers
|Sábado 17 de enero
|NFL Game Pass
Canal 5
|Broncos vs Bills
|Sábado 17 de enero
|NFL Game Pass
Canal 5
|Patrios vs Texans
|Domingo 18 de enero
|NFL Game Pass
Canal 5
|Bears vs Rams
|Domingo 18 de enero
|NFL Game Pass
Canal 5