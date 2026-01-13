Lo que necesitas saber:

Los ganadores de la Ronda Divisional se enfrentarán en las FInales de División, un paso antes del Super Bowl LX

Los fans de la NFL tuvieron agenda llena este fin de semana. Después de un último juego de Lunes por la Noche, tenemos listo el siguiente paso de los playoffs de la NFL y el calendario de juegos para la Ronda Divisional.

Defensa de los Seattle Seahawks en la NFL
Foto: Seattle Seahawks / NFL

Resultados Ronda de Comodines

En el camino rumbo al Super Bowl 2026 se quedaron los Jaguars, los Eagles, los Chargers y los Steelers. Con boleto seguro están Bills, 49ers, Patriots y los Texans después de la victoria en Lunes por la Noche.

PartidoResultado
Panthers vs Rams31 – 34
Bears vs Packers31 – 27
Jaguars vs Bills24 – 27
Eagles vs 49ers19 –23
Patriots vs Chargers16 – 3
Steelers vs Texans6 – 30

Recordemos que Broncos y Seahawks libraron Ronda de Comodines por liderar sus respectivas conferencias, así que ya están las Divisionales.

Así quedan las Rondas Divisionales

Con los resultados del fin de semana, tenemos ya la Ronda Divisional, los cuales se realizarán el próximo 17 y 18 de enero. De ahí saldrán las Finales de Conferencia, las cuales podremos ver el 25 de enero…

Ronda Divisional de la NFC lista
Ronda Divisional de la NFC lista / Imagen: @NFL

Luego, todo estará listo para el Super Bowl LX que se disputará el 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. 

PartidoFecha y HorarioDónde ver
Seahawks vs 49ersSábado 17 de eneroNFL Game Pass
Canal 5
Broncos vs BillsSábado 17 de eneroNFL Game Pass
Canal 5
Patrios vs TexansDomingo 18 de eneroNFL Game Pass
Canal 5
Bears vs RamsDomingo 18 de eneroNFL Game Pass
Canal 5

