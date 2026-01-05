Lo que necesitas saber: Estamos por arrancar la parte más emocionante de la NFL y este domingo se están jugando los últimos partidos de la semana 18.

Primera semana de enero, última semana de temporada regular y eso sólo significa una cosa: ¡los playoffs de la NFL están a la vuelta de la esquina!

Ya vimos como Myles Garrett rompió el récord de capturas en una temporada, la dramática manera en la que Carolina se coronó campeón de la División Sur en la Conferencia Nacional por primera vez en 10 años y por supuesto, la celebración (o frustración) de los Raiders de Las Vegas al consagrarse como EL PEOR equipo de la temporada y asegurar la primera selección del Draft que se celebra en Abril próximo.

Los Malosos fueron malos con M mayúscula en esta temporada de la NFL // Foto: Raiders

Pero mientras eso pasa, tenemos los playoffs de la NFL y el emocionante camino que nos llevará al Super Bowl LX que se juega el próximo 8 de Febrero en el Levi’s Stadium, estadio de los 49ers de San Francisco que se ubica en Santa Clara, California.

Equipos clasificados a los playoffs de la NFL 2026

Tras una emocionante semana 18 de temporada regular, que nos adelantó algunos cruces de eliminación directa (como el de Tampa Bay vs Carolina o Ravens vs Pittsburgh) llegamos a los playoffs de la NFL.

Clasificados a Playoffs de la Conferencia Americana

Foto: Denver Broncos / NFL

La Conferencia Americana ya tiene definidos los siete lugares.

Los Denver Broncos y los Seattle Seahawks ya pueden ir poniendo los pies en alto (al menos una semana). Ambos amarraron el sembrado N°1 de sus respectivas conferencias —AFC y NFC—, lo que se traduce en descanso asegurado en la Ronda de Comodines y la ventaja de recibir todos los playoffs en casa.

Los Broncos de Denver hicieron la tarea en casa con un sólido 19-3 sobre los Chargers para asegurar el primer lugar de la Conferencia Americana. Detrás de ellos aparecen los Patriots como sembrado N°2 tras pasarle por encima 38-10 a Miami. Jacksonville se quedó con el N°3 tras aplastar 41-7 a Tennessee, mientras que el sembrado N°4 se definió en el Sunday Night con la dramática victoria de Pittsburgh Steelers y sobre los Ravens de Baltimore, en un partido que además decidió la AFC Norte y el último boleto a playoffs.

Houston aseguró el N°5 al vencer 38-30 a Indianápolis, y Buffalo se quedó con el N°6 tras dominar 35-8 a los Jets.

Eso sí, los Chargers no se van con las manos vacías: pese a la derrota, lograron colarse como el sembrado N°7 de la AFC. Así que la mesa de los playoffs ya está casi servida…

Denver Broncos New England Patriots Jacksonville Jaguars Pittsburgh Steelers Houston Texans Buffalo Bills Los Ángeles Chargers

Clasificados de la Conferencia Nacional

Foto: Seattle Seahawks / NFL

La NFC también cerró la temporada regular con varios giros dramáticos. Los Chicago Bears se quedaron con el segundo lugar de la Conferencia, aunque no sin sufrir, tras perder inesperadamente en casa 19-16 ante los Detroit Lions.

Philadelphia, por su parte, tampoco llegó con la mejor cara al cierre: los Eagles terminaron como el N°3 luego de caer 24-17 frente a los Washington Commanders.

En la división del sur, el caos hizo de las suyas. Los Carolina Panthers se llevaron el título divisional y el sembrado N°4 pese a haber perdido ante los Buccaneers. ¿Cómo pasó eso? Gracias a que este domingo los Atlanta Falcons derrotaron a los Saints y, de rebote, le regalaron a Carolina la corona divisional. Cosas bellas que solo la NFL sabe ofrecer.

Más abajo en la tabla, los Rams se afianzaron como el sembrado N°5 tras vencer 37-20 a los Cardinals, mandando al sexto puesto a San Francisco, que ya había caído el sábado ante Seattle. Y cerrando la fiesta, los Packers, pese a perder 16-3 frente a Minnesota, lograron colarse como el sembrado N°7.

Seattle Seahawks Chicago Bears Philadelphia Eagles Carolina Panthers San Francisco 49ers Los Angeles Rams Green Bay Packers

Así se jugará la de ronda comodines

Así que el camino al Super Bowl LX comienza el próximo Sábado 10 de Enero con el Wildcard Weekend o la Ronda de Comodines que se jugará de la siguiente manera:

Sábado 10 de Enero

3:30pm En la NFC Los Ángeles Rms (5) visitarán a Carolina Panthers (4)

7:00pm En la NFC Green Bay Packers (7) visitarán a Chicago Bears (2)

Domingo 11 de Enero

12:00pm En la AFC Buffalo Bills (6) visitarán a Jacksonville Jaguars (3)

3:30pm En la NFC San Francisco 49ers (6) visitarán a Philadelphia Eagles (3)

7:00pm en la AFC Los Ángeles Chargers (7) visitarán a New England Patriots (2)

Lunes 12 de Enero

7:00pm En la AFC(5) Houston Texans visitarán a (4) Pittsburgh Steelers

Descansan en ronda de comodines: Denver Broncos por la AFC y Seattle Seahawks por la NFC.

Los playoffs de la NFL están a la vuelta de la esquina. Recuerda que los partidos divisionales se jugarán el fin de semana del 17 y 18 de Enero, en tanto que las Finales de Conferencia se jugarán el 25 de Enero, dejando todo listo para el Super Bowl LX que se juega el 8 de Febrero en el Levis Stadium de Santa Clara. ¿Quién es su favorito?