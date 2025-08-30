Lo que necesitas saber: Pokémon y CMLL unirán fuerzas para presentar a Mega-Hawlucha en la Arena México el 25 de septiembre de 2025.

¡Pokémon se sube al ring de la Arena México! La llegada de Mega-Hawlucha a Leyendas Pokémon: Z-A no solo significa una nueva megaevolución, sino también una colaboración histórica entre Pokémon y CMLL.

Por si te lo preguntabas, esta colab viene con show incluido, luchadores estrella y un evento único en la Catedral de la Lucha Libre.

Pokémon y CMLL: dos mundos, una misma pasión

El estilo acrobático de Hawlucha, inspirado en la tradición mexicana, siempre lo hizo destacar. Ahora, con su megaevolución, The Pokémon Company decidió llevar el homenaje más allá: unir fuerzas con el CMLL, la empresa de lucha libre más antigua del mundo.

El nuevo diseño de Mega-Hawlucha está lleno de guiños a la Lucha Libre mexicana: su máscara se vuelve más llamativa y con detalles que recuerdan a los enmascarados clásicos, los picos de sus alas ahora parecen capa de luchador desplegada antes de un vuelo desde la tercera cuerda, y su musculatura exagerada resalta como la de un gladiador de ring que entrena para resistir castigos.

Arte: Kujo gfx

Incluso su pose oficial parece sacada de una presentación en la Arena México, con los brazos abiertos y listos para el aplauso del público, mientras que su ataque estrella, la Plancha Voladora, funciona como un homenaje directo al repertorio aéreo de los luchadores mexicanos.

El evento que lo cambia todo: Arena México como escenario Pokémon

El próximo 25 de septiembre de 2025, la Arena México será testigo de un espectáculo que combina combates de Lucha Libre con la presentación oficial de Mega-Hawlucha. Entre los gladiadores confirmados está nada más y nada menos que Místico, así que el espectáculo está garantizado.

Místico y MJF sellan su apuesta rumbo al 92 Aniversario del CMLL | Foto: CMLL



El debut de Mega-Hawlucha

Durante el evento, Mega-Hawlucha será revelado con toda la teatralidad de la Lucha Libre: luces, máscaras, narración y movimientos que evocan a su ataque característico, la Plancha Voladora.

Por cierto, si te quieres lanzar al evento de Pokémon y CMLL del próximo 25 de septiembre. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.

Pokémon Leyendas: Z-A, la cita mundial

La colaboración con el CMLL es apenas el comienzo. El 16 de octubre de 2025, Pokémon Leyendas: Z-A se estrenará en Nintendo Switch y Switch 2, con Mega-Hawlucha listo para convertirse en favorito de entrenadores de todo el mundo.