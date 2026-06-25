Lo que necesitas saber: Portugal ha llegado a semifinales en dos ediciones de la Copa del Mundo: Inglaterra 1966 y Alemania 2006.

No queremos emocionar a los aficionados del ‘Bicho’, pero de acuerdo con el brujo ghanés, Nana Kwaku Bonsam, ese mismo que ‘detuvo’ a Harry Kane en el partido contra Ghana, dijo que el Mundial 2026 lo va a ganar Portugal.

Según su predicción, Cristiano Ronaldo levantará el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York. Habrá que guardar esta información y volver para el día de la final, para comprar si tuvo razón.

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¿Qué dijo Nana Kwaku Bonsam sobre Portugal y CR7?

Mientras que los cálculos de Opta dan a la Selección de España como favorita para llevarse el Mundial 2026, para Nana Kwaku Bonsam la cosa es diferente y el único campeón será Portugal y Cristiano Ronaldo.

“Esta Copa del Mundo es para Cristiano Ronaldo y Portugal. Lo he visto claramente”.

Según Opta, Portugal tiene el 7% de ganar la Copa del Mundo. Sí, 7, como el número del ‘Comandante’ ¿Será?

¿Cuál es el mejor resultado de Portugal en Mundiales?

La Selección de Portugal ha participado en nueve Mundiales, contando el del 2026, y lo mejor que han conseguido, hasta ahora, es llegar a semifinales en dos ocasiones: Inglaterra 1966 y Alemania 2006.

En esas dos ediciones, les tocó jugar el partido por el tercer lugar. En 1966, derrotó a la hoy extinta URSS, 2-1, y en el 2006, cayó 3-1 ante Alemania.

Fotografía Carlos Ramirez, Mexsport

Es verdad, los portugueses han estado cerca de llegar a la final de una Copa del Mundo, pero eso fue hace 20 años; desde entonces, lo más lejos que llegaron fue a los cuartos de final de Qatar 2022.

Ya veremos si esta vez pueden lograrlo y darle a Cristiano Ronaldo el único trofeo que falta en su vitrina, tal como sucedió con Lionel Messi y Argentina hace cuatro años.

En una de esas la final es México vs Portugal, tal como lo predijeron los Simpson ¿Les gustaría?