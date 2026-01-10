Lo que necesitas saber: Chiefs, Eagles y Bills fueron los equipos más mencionados como favoritos en sus predicciones de la NFL

¡Comienzan los playoffs de la NFL! Terminó finalmente la espera para ver a los mejores 14 equipos buscar el Vince Lombardi, y es hora de revisar qué tan bien le fue a las predicciones de inicio de temporada.

Y es que desde entonces nos anduvimos preguntando qué equipos llegarán al próximo Super Bowl LX que se jugará en febrero, por lo que nos pusimos a preguntarle a la tecnología sus favoritos.

Trofeo Vince Lombardi / Foto: Getty

Le preguntamos a la IA su favorito para el Super Bowl LX

Oh sí, acá en Sopitas le preguntamos al inicio de la temporada a diferentes IA, como Gemini, ChatGPT y Meta IA, si podían intentar predecir al ganador del próximo Super Bowl LX, y todas coincidieron.

Sí, coincidieron en que es imposible predecir al próximo campeón de la NFL, pero todas se atrevieron a dejar a sus favoritos tomando en cuenta distintos factores como su desempeño en años recientes, los jugadores que incorporaron a su roster o el calendario que les tocó este año.

ChatGPT: Kansas City Chiefs , San Francisco 49ers y Buffalo Bills .

, . Gemini: Puso como candidatos a Philadelphia Eagles para bicampeón, Baltimore Ravens y Buffalo Bills.

para bicampeón, Meta IA: Consideró que los equipos más fuertes serían Chiefs, Eagles y 49ers.

¿Cómo les fue? Claramente poner a Chiefs no fue lo más acertado, ¿pero cómo culparlas? A todos nos sorprendió la pésima temporada de los Jefes, porque si bien no eran el mayor favorito, imposible pensar que ni siquiera se meterían a playoffs.

Todo lo contrario les pasó con 49ers, que no estaban entre los favoritos al inicio del año, y sumando sus lesiones, el nivel mostrado ha sorprendido a todos y no sería raro verlos jugando el Super Bowl en su estadio. Le atinaron ahí.

Foto: Getty Images

Supercomputadora también tenía a su favorito para el Super Bowl LX

Además de la Inteligencia Artificial, la supercomputadora de Opta Analyst (que acertó a Eagles como campeón en 2025), tampoco puso un firme favorito, pero en su caso, hicieron una evaluación de varias estadísticas para darle cierto porcentaje de probabilidad a cada uno de los 32 equipos.

Gracias a eso dieron a su favorito: La supercomputadora de Opta ponía a los Ravens como el equipo con más probabilidades de ganar el Super Bowl 2026, con un 11.4% de chances. En segundo lugar dejó a Bills y en tercero a Eagles.

Foto: @Ravens

Claramente no les fue muy bien con los Ravens, aunque no podemos dejar de lado que se quedaron a un gol de campo de que estuvieran en playoffs y jugando en casa ante Texans. Y ojo, pusieron a Bills y Eagles también como candidatos, y con ellos sí tienen más chances de recuperar terreno.

Ahora la Supercomputadora anticipa un Broncos vs Eagles en el Super Bowl

Esta supercomputadora da sus predicciones con base en un modelo que calcula el rendimiento esperado de un QB, las victorias previstas para cada equipo según cierto número de simulaciones de su calendario, e incluso los cambios en la alineación tomando en cuenta que no es lo mismo pretemporada que temporada regular o playoffs.

Esas estadísticas pueden cambiar a raíz de los resultados que se vayan dando, por eso es que luego de la temporada regular, anticipa que Eagles y Broncos son los equipos con mayor probabilidad de jugar el Super Bowl LX, ambos con más del 25% de probabilidades. ¿Será?