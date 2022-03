¿Qué hay detrás de las protestas de las personas que se atan a los postes en la Premier League?

El partido entre Everton y Newcastle, de la Premier League, tuvo que ser suspendido durante algunos minutos en el segundo tiempo, debido al ingreso de un aficionado que se ató a uno de los postes de la portería que en ese momento defendía el arquero del Everton, Asmir Begović.

El seguidor se colocó un listón de plástico alrededor del cuello y el poste, ante la sorpresa del arquero del Everton, de modo que el juego tuvo que ser suspendido en los primeros minutos del primer tiempo.

Autoridades tuvieron que ingresar al terreno de juego, junto con personal del estadio, que intentó cortar el listón con unas tijeras, pero el material plástico, aunado a la tensión de éste obligó a actuar con una herramienta conocida como Jaws of Life o Mandibulas de la Vida, usadas comúnmente por cuerpos de rescate a cortar material metálico en accidentes automovilísticos.

El ingreso de la persona en el partido entre Everton y Newcastle no ha sido el único caso en partidos de la Premier League esta semana. En el duelo del miércoles 16 de marzo, ente Arsenal y Liverpool, una persona ingresó a la cancha y se sujetó a uno de los postes, como si estuviera esposado.

Este aficionado no utilizó ninguna herramienta más allá de sus manos, por lo que fue retirado de la cancha por dos miembros del personal del Emirates Stadium, de modo que no hubo necesidad de detener el partido.

El común denominador de ambas personas son las leyendas en sus playeras. Se trata de un modo de protesta respecto al medio ambiente, en concreto por el uso del petróleo. “Just Stop Oil” (Sólo detengan el petróleo), dicen ambas playeras, aunque sólo en el caso de la persona en el juego del Eveton puso apreciarse con claridad por la forma en la que se ató a la portería.

Estas manifestaciones son parte de las protestas de un grupo antigubernamental, que después del caso del partido en Goodison Park se manifestó en redes sociales para reclamar responsabilidades al gobierno británico y han elegido juegos de la Premier League al encontrar en el futbol una vitrina mediática para dar a conocer sus protestas.

“Nuestro gobierno nos está traicionando al financiar nuevos campos petroleros en el Mar del Norte. El nuevo petróleo significa la destrucción del futuro de nuestro hijos y significa sufrir ahora para los más pobres y marginados en todas las regiones. Debemos parar el petróleo, es una obviedad”, se manifestó.

“It’s 2022 and it’s time to look up, time to step up and not stand by. It’s time to act like it’s an emergency” pic.twitter.com/YjBQalRBpk

Lois, de 21 años de edad, fue quien ingresó a Goodison Park. Así fue como se identificó en redes sociales, mientras que el joven que ingresó al juego entre Arsenal y Liverpool es identificado como Kai, también de 21 años de edad.

THIS COULDN’T BE MORE SERIOUS

Yesterday, Kai, 21, glued-on to the goal posts of the Emirates Stadium. Here’s what he had to say about taking this action.

This action is one part of all that will be happening this spring. Interested? Join the movement today. To #JustStopOil pic.twitter.com/TfHq17G1gd

— JustStopOil (@JustStop_Oil) March 17, 2022