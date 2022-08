La Premier League es considerada como la liga más competitiva del mundo y en gran parte se debe al propio estilo de futbol británico que suele ser intenso y vertical, pero en los últimos años el orden ha cambiado, de modo que Manchester United ha dejado de ser un candidato al título, al igual que Arsenal.

La inversión en el Manchester City y en Liverpool ha hecho de estos dos equipos no sólo en los nuevos favoritos en la Premier League, sino en el la Champions League, pero que nadie despegue la vista del Chelsea, y por si las dudas tampoco hay que perder de vista al Tottenham.

La temporada 2022-23, que será transmitida por Paramount+ en México, es una nueva oportunidad para creer y para soñar con una sorpresa como la del Leicester en 2015, que con una nómina menor respecto a los poderosos de la Premier League y como cada año, la revista Four Four Two lanzó sus predicciones, las cuales podrían dejar contentos a los fans del Arsenal.

Getty Images

¿Quién será campeón de la Premier League?

De sus últimas cinco predicciones, Four Four Two atinó en cuatro, es decir, de la temporada 2017-18 a la 2021-22, y es que apostó en ese periodo por el Manchester City; sólo falló en 2020, cuando se coronó Liverpool.

Para la temporada 2022-23, la publicación va de nueva cuenta por Manchester City, mientras que deja como subcampeón al Liverpool.

Foto: Getty

¿Los que calificarán al Champions y Europa League?

Esto no le va a gusta nada al Manchester United y a Cristiano Ronaldo, pues la predicción indica que los Red Devils se quedarán sin competencias europeas. En cambio, Chelsea sería el equipo que iría a la Europa League.

A la Champions irían Manchester City, Liverpool Chelsea y para sorpresa de propios y extraños, también Arsenal.

¿Quién para descender en la Premier League?

Four Four Two le juega al mago al predecir el descenso de dos equipos que acaban de ascender: Bournemouth y Nottingham Forest. Sólo Fulham lograría mantenerse en la Premier, mientras que el tercer descendido sería el Brentford. Veremos qué tan certeros serán al final de la temporada.