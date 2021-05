¿Por qué es importante la renovación de derechos de transmisión en la Premier League?

En tiempo de incertidumbre financiera dentro del futbol mundial, la Premier League ha conseguido un poco de tranquilidad, luego de alcanzar un acuerdo para renovar los derechos de transmisión, que aseguran un ingreso importante a las arcas de los equipos de la liga inglesa, así como de sus divisiones inferiores.

Tanto Sky, BT y Amazon Prime Video, acordaron la extensión del acuerdo por los derechos de transmisión, de 2022 al 2025, por un monto de cinco mil 200 millones de euros, con lo cual termina la “amenaza” de subastar los derechos de transmisión.

Premier League clubs have unanimously agreed a proposal to conclude a three-year renewal of the League’s UK live and non-live broadcast agreements with Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video and BBC Sport

— Premier League Communications (@PLComms) May 13, 2021